Horóscopo semanal Escorpio: amor, dinero y trabajo del 20 al 26 de julio

Escorpio (nacidos entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre): El lunes día 20, deberás dejarte guiar por tu intuición y por tu gran corazón. Y así conseguirás el equilibrio necesario en tu ambiente y en tu interior para lograr tus propósitos envueltos además, en una mayor armonía.

El martes 21, tendrás que tener en cuenta que te enfrentas a una difícil tarea, ya que tienes que poner de acuerdo lo que piensas y lo que quieres realizar. Y si no van acompasados, no será útil lo que quieras hacer. Los viajes están muy implicados en los asuntos de este día. El miércoles 22, necesitas tener seguridad en tus actuaciones y no retraerte ante algunas posibilidades que podrían ser muy benéficas. Tal vez te hayas dado cuenta de que puedes organizar todo con mayor calma en la esfera doméstica. Será un día muy positivo.

El jueves 23, atención a la forma de tratar a los demás y a los posibles roces en el ambiente profesional y en tu entorno más cercano. Actúa de forma consciente y evitarás meterte en enredos difíciles de salvar. El viernes 24, lo más importante es que des profundidad a tus actuaciones y a tus expresiones verbales, pero siempre de forma tranquila. Puedes enfatizarlas, pero no olvides hacerlo con amabilidad. Porque de esa manera te prestarán mayor atención.

El sábado 25, podrás proyectar la semana que viene y todo lo que te impide descansar los pensamientos. Si lo organizas y lo escribes en un papel, te quitarás todo eso que no te deja descansar y te sentirás mucho mejor. Y el resto del día, disfruta. Y el domingo día 26, es un día en el que tendrás que poner las cuentas en orden para que la estabilidad familiar no se encuentre desequilibrada. Tranquilidad y adelante.

