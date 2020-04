Horóscopo del martes 14 de abril: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Hoy será un buen día para poder resolver y zanjar asuntos del pasado que te están "comiendo el coco", y que ya es hora de quitártelos de encima. También deberás prestar atención a ciertos temas afectivos que aún no has terminado por completo. Y que es muy importante que les des una salida de alguna forma, ya sea en un sentido o en otro.

Tauro: Hoy podrás utilizar todo lo que has aprendido a través de tus estudios, de tus lecturas y de tu aprendizaje de vida, ya que la experiencia que tengas es muy válido. Además, lo más importante es que te sirvas de tu gran vitalidad y entusiasmo. Y, además, podrás también beneficiarte de tu forma de expresión y de la forma en la que lo realizas.

Géminis: Hoy es un día en el que notarás más ágil tu mente y tu genialidad será excelente. Así que aprovecha para sacar adelante muchas de las materias que tenías acumuladas y que por fin podrás terminar convenientemente. Es importante además que te percates de los cambios tan súbitos que van a ocurrir a los largo del día, porque muchos serán positivos para todo lo que realizas.

Cáncer: Hoy es un día en el que deberías unificar lo que piensas y lo que sientes, ya que van en direcciones opuestas. Y esto te hace dudar. O quizás te hace enfocarte en una dirección y no contrastar, de forma que la eliges por cabezonería y no la cotejas, antes de realizarla. También podrás tener hoy alguna sorpresa inesperada que llegue a tu vida.

Leo: Es importante que hoy pongas de acuerdo tu ingenio y tu corazón, para que todo lo que tengas que realizar sea teniendo en cuenta tu lado más novedoso y a la vez, lo que siente tu corazón. Es necesario que actúes de forma apropiada y con sensatez; por eso es importante que antes de realizar nada lo reflexiones atentamente y también con tu parte emocional.

Virgo: Deberás hoy mostrar al mundo todo tu arte, plasmado de una forma increíblemente personal y de una forma muy interna y emocional. Por eso no puedes pensarlo o reflexionarlo. Se trata de que salga desde tu creatividad innata, sin cortapisas. Todo ello ayudará mucho a los demás a que su mundo se más alegre y más divertido.

Libra: Hoy tendrás que enfrentar una parte de tu vida que a veces se te hace cuesta arriba, y es el de la estabilidad, principalmente la económica. Tendrás que cambiar mucho la forma en la que la afrontas para que todo resulte armonioso y sin preocupaciones. Con esperanza y gran ánimo encontrarás soluciones mágicas que te ayudarán a nivel personal y de tu familia.

Escorpio: Es un día en el que deberás prestar mucha atención a lo que está sumergido en tu mundo emocional. Porque podrán salir a la luz algunos asuntos no resueltos con personas de tu alrededor. Así que deberás tener mucho cuidado para evitar enfrascarte en conversaciones subidas de tono y que solamente te lleven a enfrentamientos inútiles. Calma.

Sagitario: Hoy es importante que temples tu estado anímico, ya que sentirás que vas a más revoluciones de lo normal. Y eso no es adecuado para ti, ya que te gusta ir con más pausa en todo. Deberás tomarte todo con mayor calma y evitar preocuparte por temas económicos, porque lo que conseguirás serás todo lo contrario. Así que calma y relájate.

Capricornio: Hoy es importante que utilices tu forma de ser más práctica, para resolver todos tus asuntos. Pero por otro lado también tendrás que hacer frente a antiguas emociones que no has resuelto y que saldrán a la luz. Así que evita remover tus bases y tus sentimientos e intenta pasar de puntillas sobre algunos temas que no te interesa profundizar en ellos.

Acuario: Hoy deberías prestar mucha atención a todo lo que esté relacionado con sucesos antiguos que deberías zanjar definitivamente. De esta forma te sentirás muchísimo mejor y empezando una nueva etapa más tranquila y más brillante. La paz y la calma que sentirás te harán sentir a las mil maravillas. Y, por supuesto, no tiene precio. Así que a disfrutar.

Piscis: Hoy es importante que te ciñas a realizar sobre el papel tus proyectos ya que los mismos tendrán consistencia y profundidad, y esto te hará sentir como "un niño con zapatos nuevos". Así que plásmalo y guárdalo, y así estará preparado todo para cuando puedas sacarlo a la luz. Son planes consistentes y te sentirás muy feliz y con alegría interna.