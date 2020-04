Horóscopo del lunes 13 de abril: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Durante este día es importante que saques a relucir tu lado práctico y que te organices para solucionar temas que están atrasados y que no has podido solventar hace bastante. Ahora que estás con más tiempo, podrás preparar todo de una forma más tranquila para darles una salida y sentirte más a gusto. Además, podrás también hacer caso de tus sueños.

Tauro: Hoy es muy importante que uses tus habilidades y tu gran talento de una forma práctica y tranquila para poder programar todo lo que estás planeando, para más adelante, mientras decides de qué forma puedes tener ingresos extras de una forma continua. Ya sabes que necesitas recursos tecnológicos así. Que si debes aprender algo nuevo, aprovecha estos días.

Géminis: Hoy es un día especial para que utilices tu forma de pensar y de idear. Tendrás muy ágiles las comunicaciones y la forma de expresarte. Además, tus ocupaciones deberás acometerlas de forma voluntariosa y tranquila. Tendrás que valorar lo verdaderamente importante de lo superfluo. Porque eso es lo más indicado en estos tiempos.

Cáncer: Posiblemente entres en contacto con una mujer que te ayudó en el pasado y que siempre te ha empujado a sentirte más libre y más feliz. Deberás también realizar un balance positivo de todo el aprendizaje que has tenido a lo largo de tu vida y que te ayuda en tu forma de vivir y de comportarte ante los demás. Aprovecha para disfrutar de la vida.

Leo: Hoy notarás que tienes una gran vitalidad y fuerza en conseguir las metas que te vas proponiendo. Pero además lo más importante es que tienes confianza y que sigues todo lo que surge de tu reflexión y de tu genialidad, lo cual estará en auge, y será muy de agradecer en este día, para que puedas concluir tus acciones con éxito.

Virgo: Necesitas utilizar una forma cooperativa de relacionarte con los demás, ya que a veces surgen roces y malentendidos innecesarios. Deberás por lo tanto de ser más cordial y poner más atención. Y, además, tendrás que lidiar entre dos extremos que se refieren al cariño: tanto al que das como al que recibes, ya que deben estar igualados en la balanza.

Libra: Hoy lo más importante será mantener la calma. Porque tus emociones estarán un tanto revueltas. Y esto implica que al tener que atender a las necesidades familiares, a veces te desbordas y no te sientes con fuerzas o con ganas de asumir todo lo que está pasando a tu alrededor. Tómatelo todo con mucha tranquilidad.

Escorpio: Hoy tendrás que estar más pendiente y con más atención en lo que haces, ya que tendrás la cabeza un poco en las nubes. Deberás organizarte con tranquilidad y no dar tantas vueltas a todo en tu cabeza, porque de lo contrario terminarás como un pez en una pecera. Con esto corres el riesgo de no poder terminar nada.

Sagitario: Hoy verás que las prisas no son buenas, y estarás con la obsesión de que todo salga de la manera que tú quieres. Comunícate de una forma dinámica pero tranquila, ya que corres el riesgo de ver que los demás no te escuchan o que "entran al trapo", y eso no es favorable para ti ni para tu entorno familiar. Lo mejor es que intentes que el ambiente sea agradable y pacífico.

Capricornio: Es importante que hoy valores con eficacia las decisiones que tomes y que no vaciles, porque esto te llevará a un sinfín de acciones que no pararán. Es importante que sigas tu sabiduría interior y el bagaje de experiencia que tienes a los largo de tu vida. Ya que es la mejor opción en estas circunstancias y ante todo lo que se avecina.

Acuario: Hoy deberás intentar combinar tu gran vitalidad con tu lado más práctico y más sereno para poder elaborar un plan con el cual puedas preparar todos los asuntos económicos y gananciales, de una manera sólida y que funcione, sin tener que recurrir a métodos laboriosos. Tu ingenio te dará la capacidad de saber qué es lo que tienes que realizar.

Piscis: Hoy es importante que proyectes lo que te gustaría que fuera tu vida a partir de ahora, ya que es bueno que tomes la iniciativa y que comiences a realizar todo lo que has proyectado durante tanto tiempo y que gracias a tu consciencia podrá tomar forma a partir de ahora. Así que ánimo y adelante con tus planes, ya que estás en un buen día.