Colegio Internacional SEK-Alborán (Almería)

SEK International School Alborán es el único colegio de la provincia de Almería autorizado para impartir el continuo de los tres programas del Bachillerato Internacional (IB). Posee la prestigiosa acreditación NEASC (New England Association of Schools and Colleges) Candidate.

SEK-Alborán ofrece a sus alumnos, desde los 4 meses hasta los 18 años, una educación personalizada, integral y abierta al mundo. Imparte un modelo educativo propio, SEK Future Learning Model, para formar a sus alumnos mediante metodologías innovadoras acompañadas de tecnología educativa y siempre a la vanguardia de la educación para impulsar el despertar de su talento. Imparte un programa de emprendimiento social desde Educación Infantil a Bachillerato basado en la Ciudadanía Global y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En el colegio se combinan los programas internacionales con el currículum nacional, y otorga una gran importancia al aprendizaje de segundas lenguas extranjeras. También ofrece a sus alumnos la posibilidad de ampliar su experiencia en colegios de la Institución Educativa SEK en Francia (SEK-Les Alpes) e Irlanda (SEK-Dublin).

Asimismo, SEK-Alborán lleva a cabo un programa de intercambios escolares en Europa y EEUU; participación en Modelos de Naciones Unidas (MUN); proyectos educativos de colaboración con otros países europeos como Erasmus+ y de carácter solidario de ámbito local nacional e internacional: el Proyecto Plettenberg en Sudáfrica; colaboración con asociaciones con proyectos sociales y medioambientales locales.

Tipo: Privado, aconfesional.

Formación: Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato Dual.

Alumnos: 785

Profesores: 82

