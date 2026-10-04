Los alumnos de la última promoción del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL, junto a su director, Miguel Ángel Mellado, en el inicio de las clases. Sara Fernández

El Máster de Periodismo Multimedia con IA se actualiza en cada edición según las exigencias de la profesión, para saber hacer el periodismo presente sin olvidar el periodismo de calidad de siempre. Los alumnos de la cuarta edición, como sucedió con las anteriores, formarán parte de la cantera de periodistas del diario líder. Se mantiene abierto el plazo para las últimas plazas.

Última oportunidad para trabajar con IA aplicada al Periodismo en el Máster con más empleo del mercado

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LO ESENCIAL Las claves La cuarta edición del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL y la UCJC comienza el 7 de octubre e incorpora cerca de 40 horas de formación práctica en IA aplicada al oficio. El Laboratorio de IA enseñará a usar modelos generativos, crear prompts, ordenar documentos, analizar datos y verificar contenidos, manteniendo la responsabilidad editorial en el periodista. El programa refuerza la formación multimedia con prácticas de vídeo, fotografía, pódcast, directos e intervenciones ante cámara, impartidas por más de 40 profesionales en activo. El máster dura 11 meses, incluidos siete de prácticas remuneradas en EL ESPAÑOL; siete de los 14 alumnos de la última edición fueron contratados por el diario.

Un periodista recibe varios documentos, una fotografía cuya procedencia debe comprobar, decenas de datos que ordenar y apenas tiempo antes del cierre. Puede dedicar buena parte de ese margen a clasificar el material o aprender a apoyarse en la inteligencia artificial para hacer el trabajo mecánico y reservar su tiempo para aquello que exige criterio periodístico: comprobar, preguntar, investigar, jerarquizar y decidir qué merece convertirse en noticia.

Ese será uno de los principios que encontrarán los alumnos cuando entren en el Laboratorio de Inteligencia Artificial aplicada al Periodismo del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL y de la Universidad Camilo José Cela (UCJC). La cuarta edición comienza este 7 de octubre. Reforzará una formación específica que ya se estrenó durante el curso anterior y que ahora incorpora cerca de 40 horas de trabajo en clase con herramientas de IA aplicadas directamente al oficio periodístico.

Conviene recordar que este máster de periodismo fue el primero en incorporar el aprendizaje de la IA para dotar a los periodistas de mayor rapidez con estas herramientas tecnológicas y así poderse centrar en la búsqueda de datos propios y enfoques informativos diferenciadores. En este curso 2026/2027 se han ampliado, también, las clases prácticas en el estudio multimedia del diario para la elaboración de información audiovisual, crecientemente demandada por los usuarios.

El planteamiento para el manejo de la IA arranca desde las primeras sesiones con una cuestión práctica: entender qué puede hacer un modelo de inteligencia artificial, dónde falla y qué instrucciones necesita para producir un resultado aprovechable dentro de una redacción. Los alumnos aprenderán a trabajar con modelos generativos, a construir prompts eficaces y, sobre todo, a evaluar sus respuestas antes de incorporarlas a cualquier proceso informativo.

La edición anterior ya permitió comprobar ese método. En la sesión inicial se utilizaron herramientas como ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini o Mistral para mostrar hasta qué punto pequeñas modificaciones en las instrucciones alteran los resultados obtenidos. La formación continuará este curso con nuevos ejercicios y ensayos periodísticos organizados por secciones y temáticas, de manera que la IA deje de estudiarse como una tecnología aislada y pase a emplearse dentro de procesos reconocibles para cualquier periodista.

Aprender a pedir y aprender a desconfiar

La construcción de un buen prompt será, por tanto, una de las primeras destrezas técnicas. Saber definir una tarea, proporcionar contexto, establecer las fuentes disponibles, exigir un determinado formato y revisar después el resultado permite utilizar un modelo de lenguaje para mucho más que generar un texto. Puede ayudar a ordenar documentación, comparar información, construir cronologías, preparar una entrevista, trabajar con datos o transformar materiales entre distintos formatos.

Ahí comienza también la parte periodísticamente más delicada de la formación. Una respuesta bien escrita puede contener errores, inventar información o presentar con aparente seguridad un dato que jamás ha sido comprobado. El aprendizaje incluye por ello las limitaciones de los modelos, la verificación de sus respuestas y la obligación de mantener la responsabilidad editorial en manos del periodista.

Alberto Iglesias, subdirector de DISRUPTORES en EL ESPAÑOL, impartiendo una clase de IA en el máster. Cristina Villarino.

El Laboratorio trasladará esa combinación de velocidad y comprobación a ejercicios vinculados con el trabajo cotidiano de las distintas áreas de un periódico. La formación prevista aborda desde la generación asistida de contenidos y el tratamiento documental hasta la creación de imágenes, vídeo y audio, el análisis de información y la verificación multimedia. El propósito es que cada herramienta tenga una función concreta dentro del proceso de elaboración de una noticia.

La misma filosofía aparece en los simulacros que EL ESPAÑOL ha diseñado para esta formación. Los alumnos deben enfrentarse a situaciones informativas en las que hay que verificar una fotografía sospechosa, levantar una cronología a partir de numerosa documentación o decidir qué tareas pueden automatizarse mientras el periodista dedica su tiempo a ampliar información y buscar fuentes. La dificultad reside precisamente en saber dónde termina la asistencia de la máquina y comienza una decisión que debe asumir el profesional.

Un laboratorio dentro de un máster multimedia

El módulo de IA forma parte de una propuesta más amplia en la que la formación tecnológica convive con las competencias tradicionales del oficio: buscar temas propios, trabajar fuentes, investigar, entrevistar, escribir y aprender el funcionamiento de las distintas secciones de un periódico.

La edición 2026/2027 reforzará además el componente multimedia. Desde el campus, los estudiantes trabajarán informaciones y reportajes tanto en formato escrito como audiovisual, con prácticas de vídeo vertical y horizontal, intervenciones ante la cámara, directos, fotografía, pódcast y videopódcast. Más de 40 profesionales en activo participarán como profesores a lo largo del programa.

La formación se concentra durante 11 meses. Los cuatro primeros transcurren en el Taller de Periodismo de la Universidad Camilo José Cela, junto al Paseo de la Castellana de Madrid.

Después llegan siete meses de prácticas remuneradas en las redacciones de EL ESPAÑOL, con más de 1.000 horas de trabajo periodístico. El programa contempla también la posibilidad de realizar esas prácticas en algunas de las redacciones territoriales del diario para los alumnos que así lo soliciten.

La empleabilidad se ha convertido en uno de los principales datos de las tres promociones ya celebradas. En la última edición, siete de sus 14 alumnos fueron contratados por EL ESPAÑOL después de finalizar las prácticas, el 50% de la promoción. El compromiso inicial del programa es contratar al menos a dos estudiantes al término de cada edición, una cifra que ha sido superada en los tres cursos anteriores.

La cuarta promoción comienza este miércoles 7 de octubre. La primera clase correrá a cargo de Miguel Ángel Mellado, creador y director de este máster innovador. Tiene una duración de 11 meses, tiempo suficiente para convertir a los alumnos en periodistas útiles en cualquier tiempo de redacción.

En la relación tiempo invertido, precio y empleabilidad es una apuesta ventajosa para todos aquellos que quieran dedicarse al periodismo, una profesión polivalente en la que no todos los periodistas trabajan en redacciones; también lo hacen en agencias, en empresas y en organismos que demandan expertos en comunicación.

El plazo de inscripción continuará abierto los próximos días para las últimas plazas.