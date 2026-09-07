El Español redobla su apuesta por los contenidos de calidad con el lanzamiento del Observatorio de la Educación

Un aula con una pila de libros sobre la pizarra. EE

A partir de este lunes los lectores de este diario tendrán la mejor información sectorial.

Las claves

Las claves Generado con IA EL ESPAÑOL lanza el Observatorio de la Educación, un nuevo espacio informativo especializado en el ámbito educativo. El Observatorio ofrecerá análisis, datos y rankings de centros escolares para ayudar a familias, docentes y profesionales del sector. El proyecto estará liderado por Nicolás Alba y Guillermina Leudesdorf, integrados en la estructura de Invertia. Esta iniciativa refuerza la apuesta de EL ESPAÑOL por los contenidos de calidad y la información especializada.

La educación se ha convertido en uno de los grandes asuntos que afectan a las familias españolas.

La elección de colegio, los cambios legislativos, la evolución de la Formación Profesional, el futuro de las universidades, la innovación educativa o el impacto de las nuevas tecnologías son cuestiones que forman parte cada vez más de las decisiones de millones de ciudadanos.

Es por ello por lo que este lunes nace El Observatorio de la Educación de EL ESPAÑOL. Una nueva apuesta informativa con la que este diario quiere potenciar la información del mundo educativo, ofreciendo así una mirada amplia y especializada sobre uno de los ámbitos con mayor impacto social y económico.

El Observatorio de la Educación será un punto de encuentro entre la información, el análisis y los datos.

Un espacio dirigido tanto a las familias que buscan información para elegir centro como a docentes, responsables educativos, profesionales del sector y lectores interesados en conocer la evolución del sistema educativo.

Uno de los ejes diferenciales del proyecto serán los rankings de centros, que permitirán analizar y comparar a partir de diferentes indicadores y criterios.

Para el director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, esta nueva apuesta editorial supone "hacer frente a uno de los mayores retos que tenemos como sociedad, dado que en estos momentos la formación es un proceso que nos acompaña durante toda nuestra vida".

"Queremos ser el punto de encuentro" en el que todos los actores implicados en el sistema educativo "encuentren aquella información que necesitan, pero también puedan tener las respuestas que requieren ante las innumerables dudas que surgen con la llegada de la Inteligencia Artificial".

El Observatorio de la Educación es una nueva apuesta dentro de la estrategia de EL ESPAÑOL por los contenidos de calidad y por aportar valor a los suscriptores.

Al frente de este nuevo vertical estará Nicolás Alba quien trabajará mano a mano con Guillermina Leudesdorf. Ambos se integrarán en la estructura de Invertia, liderada por el subdirector de EL ESPAÑOL, Arturo Criado.

El lanzamiento del Observatorio supone un paso más en la apuesta de EL ESPAÑOL por la información especializada; se suma a las ofertas sobre Sanidad, Energía, Seguros y Defensa. Áreas todas ellas en las que este diario es líder.