Fernando Savater: “ETA peleaba, mataba para algo y ahora vivimos en ese algo”

El filósofo y escritor protagoniza en Málaga una sesión marcada por la reflexión sobre democracia, terrorismo, religión y educación, con un intenso diálogo abierto con los asistentes.

Las claves nuevo Generado con IA Fernando Savater protagonizó una clase magistral en el foro Ágora UTAMED de Málaga, abordando temas de política, cultura y sociedad con ironía y reflexión. El filósofo defendió la literatura como herramienta de formación y libertad y destacó su libro 'La Infancia Recuperada' como el más personal de su carrera. Savater analizó el legado de ETA, afirmando que 'ETA peleaba, mataba para algo y ahora vivimos en ese algo', y criticó el separatismo como una amenaza para la democracia. Durante el encuentro, también reflexionó sobre la religión, la educación y su salida del diario El País, defendiendo el debate abierto y el pensamiento crítico.

El espacio Ágora, foro de pensamiento impulsado por UTAMED, se convirtió en Málaga en el escenario de una auténtica clase magistral para unos pocos afortunados, con el filósofo y escritor Fernando Savater como protagonista de una sesión marcada por la reflexión, la ironía y el análisis crítico de la actualidad política, cultural y social.

El encuentro, conducido por el periodista y director de COPE Andalucía, Adolfo Arjona, permitió a Savater repasar algunos de los momentos clave de su trayectoria intelectual y personal, subrayando el papel de la literatura como herramienta de formación y libertad.

En este contexto, el autor destacó la importancia de una de sus obras más emblemáticas con una confesión muy personal: “La Infancia Recuperada es el libro que más se parece a mí”.

El espacio Ágora UTAMED, concebido como un foro abierto y plural, también fue el marco en el que Savater abordó sin rodeos cuestiones de plena actualidad política. “En este momento no hay nadie que vaya en contra de la democracia más que un separatista”, afirmó con contundencia, generando un intenso debate entre los asistentes y poniendo de manifiesto la vocación del Ágora como lugar para el contraste de ideas.

La conversación se adentró igualmente en la memoria reciente de España y en el legado del terrorismo, con una reflexión tan incómoda como lúcida sobre la evolución política del País Vasco y el peso actual del nacionalismo. “ETA peleaba, mataba para algo y ahora vivimos en ese algo”, señaló Savater, evidenciando cómo determinadas metas políticas han terminado por incorporarse al presente.

En este contexto, indicó rotundamente que “ETA intentó parar el progreso democrático y fue derrotada”.

Asistentes a la conferencia de Fernando Savater en Ágora UTAMED.

Savater no eludió tampoco episodios relevantes de su vida profesional, deteniéndose en su relación con el histórico diario El País. “Me echaron de El País por Carne Gobernada más que por mis artículos”, recordó, aludiendo a las circunstancias que rodearon su salida y aportando una mirada en primera persona a la trastienda del periodismo español.

La dimensión más existencial y filosófica también tuvo un espacio destacado en la sesión, fiel al espíritu del Ágora UTAMED. Al reflexionar sobre el papel de la religión en la sociedad, Savater dejó una de sus frases más afiladas: “Si no fuésemos mortales, no habría religiones”.

El encuentro se cerró con una mirada hacia el conocimiento y la educación, dos pilares fundamentales en la obra del autor, y con una última reflexión cargada de ironía sobre la ignorancia. “Un ignorante entiende lo que ignoran los demás”, apuntó Savater, arrancando sonrisas y asentimientos antes de dar paso al coloquio final.

La sesión concluyó con un diálogo abierto con los asistentes, en el que se abordaron temas como la democracia, la violencia o la eutanasia, y que reafirmó la vocación participativa y plural del espacio Ágora UTAMED como plataforma de pensamiento crítico y conversación serena en torno a los grandes debates de nuestro tiempo.