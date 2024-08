Si quieres ser periodista y trabajar, búscate un buen mentor: el Máster de ESPAÑOL los tiene

El Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL está diseñado sobre dos ejes unidos por la utilidad: 1) Que sea práctico, porque el periodismo es una profesión que se aprende practicando; 2) Que facilite el empleo, porque sólo si conoces las herramientas actuales y las básicas de la profesión tendrás posibilidades de formar parte de una redacción.

Es por todo esto por lo que el Máster patrocinado por el periódico líder de España y por Universidad Camilo José Cela se ha empeñado en tener periodistas comprometidos que den las clases de Periodismo, como han comprobado los alumnos de la primera promoción.

Los alumnos de la segunda promoción, cuya inscripción está abierta con un número limitado de plazas, dispondrán, además, de una figura muy habitual en países como Estados Unidos. Se trata del mentor.

Aunque en España pueda parecer una fantasía, en grandes economías como la de EEUU un mentor -no confundir con un ´coach´- cobra hasta 500 dólares por una hora de sesión.

Los alumnos del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL lo tendrán gratis. Está incluido en el precio de la matrícula. El verano de 2023, cuando explicábamos que este postgrado quería contar con esta figura del mentor, definíamos así su papel: “Un mentor no es exactamente un tutor o un simple maestro. Un mentor es quien comparte su tiempo y su conocimiento para aconsejar, estimular e inspirar a otro más joven e inexperto en una actividad que él lleva años practicando”.

En definitiva, un mentor no enseña, ayuda a aprender. Para poder ser considerado un mentor es indispensable tener un gran bagaje de experiencias -por cierto, éste es el mejor antídoto contra el dogmatismo-, lo cual posibilitará al ´mentoreado´ recibir consejo de alguien cargado de vivencias profesionales.

EL ESPAÑOL, pese a tener una redacción con una media de edad por debajo de los 40 años, cuenta con buenos periodistas cargados de sucesos resueltos satisfactoriamente la mayoría de las veces.

Pero antes de adelantar los nombres de algunos mentores que auxiliarán a los aspirantes a periodistas de la promoción 24/25 conviene recordar de dónde viene el sustantivo mentor para saber si estamos en el buen camino.

Si uno de los lemas de este Máster es enseñar “el periodismo de siempre con el periodismo presente”, la figura del mentor es todo un clásico. Aparece en un poemario que configura la más antigua de las novelas de aventuras: La Odisea, atribuida a un escritor real o imaginario llamada Homero.

Ulises, el protagonista de la aventura, también conocido como Odiseo, buscó a un amigo instructor para su hijo y heredero, Telémaco, éste le enseñaría el gobierno de la vida durante su previsible larga travesía. Según Homero, el amigo experimentado e inspirador de Ulises se llamaba Mentor.

Esta es la lista incompleta de periodistas de EL ESPAÑOL que actuarán de mentores con algunos de los alumnos del Máster del diario y de la UCJC.

María Peral. Adjunta al director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez. Es la responsable del área de Tribunales. Seguramente Peral es la periodista más respetada entre los profesionales de la Judicatura y del Derecho en España. Licenciada en Periodismo, ha trabajado en el diario ciudarrealeño Lanza, donde comenzó, en El País, ABC y El Mundo. Colabora en RTVE. Tiene numerosos premios en la carrera, algunos concedidos por sus propios compañeros, que son los más difíciles de obtener.

Dani Ramírez. Uno de los redactores jefes de EL ESPAÑOL. Quizás el jefe más joven del diario. Articulista, entrevistador, cronista político, escritor de libros de no ficción y de poemas, colabora diariamente en el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

Puri Beltrán. Responsable del podcast diario En la sabana, también es la responsable de La hora del Suscriptor, un programa especial para abonados a EL ESPAÑOL. Sus 15 años en la radio la convierten en la voz cálida y de calidad de este diario.

Jorge Raya. Periodista de EL ESPAÑOL, ha formado parte de la sección de Opinión del diario. Especializado en información internacional, tiene un podcast semanal dedicado a la actualidad del mundo.

Jorge Calabrés. Desde la sección de Deportes, ha escalado este año a la jefatura de Investigación del diario, con resultados elocuentes. Fue fundador de El Bernabéu. Su proximidad en el trato ayudará en la conexión entre mentor y alumno.

Carmen Serna. Ha pasado por varias secciones clave de EL ESPAÑOL como la Mesa de Redacción, Magas, Porfolio y Madrid Total, donde ahora está ahora. También trabajó en EL MUNDO. Tiene una presencia notable en el Máster.

Diego Rodríguez. Llegó a EL ESPAÑOL en 2019 para hacer grandes reportajes. Y lo hizo con éxito. En este momento, es uno de los periodistas políticos destacados del diario, pese a su juventud. Será el mentor más joven del grupo, lo cual será de gran utilidad para los alumnos en la conexión con la dirección del Máster.

Fernando Garea actuó el año pasado como mentor por unas horas en la presentación de esta figura nonata en el Máster hasta ahora, que al final no tuvo desarrollo en la promoción 23/24.

Álvaro Guzguti junto a Fernando Garea en la escalinata del Congreso de los Diputados. Jesús Umbría

Garea cumple de sobra con el requisito de la experiencia. Ha trabajado en casi todas las cabeceras importantes en España de las últimas décadas: Diario 16, El Mundo, El País, El Confidencial, EFE (como presidente), El Periódico de España (como director). Actualmente es adjunto al director de EL ESPAÑOL.

Decía Fernando Garea a Álvaro Guzguti, uno de los mejores alumnos de la primera promoción de EL ESPAÑOL: “Como te decía antes, por muchas herramientas profesionales que controles no tienes nada si no ofreces a tu medio una noticia. Para conseguirla se necesita intuición. Intuición y picardía. Olfato. Esto no se aprende. Si no lo tienes, no hay nada que hacer”, acababa con cierto fatalismo no falto de razón.

Quizás otro mentor matizaría a Garea, porque el olfato y la picardía no se aprenden, pero sí pueden aprehenderse. Es lo que piensa la dirección de este Máster. La intuición, la picardía o el olfato son sentidos que, como los músculos, se pueden entrenar. Precisamente para esto nació este Máster. Con práctica, mucho ejercicio, no menos repetición y buenos mentores se aprende y aprehende este oficio que hay que vivirlo en calle, como policías de la noticia y, en la posible, de la ética.

***Miguel Ángel Mellado es el director del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL.