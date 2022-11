Los 12 libros educativos para comprar en el Black Friday por menos de 15 euros

Este viernes 25 de noviembre llega el esperado Black Friday (viernes negro). Esta tradición estadounidense lleva ya 10 años celebrándose en España. Una cita que da el pistoletazo de salida a las compras de Navidad donde encontrar ofertas e importantes descuentos. Y como no podía ser de otra forma, también es posible comprar libros a un precio muy asequible.

Esta lista de 12 libros infantiles y juveniles por menos de 15€ es perfecta para comprar durante la semana de Black Friday y adelantarse a las compras navideñas. En esta selección destacamos libros para los lectores más futboleros como Mortadelo; Especial Mundial 2022 o Ansu Fati; Goleador 3 - ¡Convocado!; otros más clásicos como La Magia de un Clásico de Disney o Matilda; para aprender a leer con La Escuela de Monstruos 8; navideños como La noche antes de Navidad (Peppa Pig); para agradecer con Este libro es para ti; de emociones De mayor quiero ser... feliz: Lenguaje positivo; o de hadas, vampiros y unicornios con Isadora Moon y La sirena mágica y Unicornia 3 - Un reto mágico.

Para aprender a leer

1. La Escuela de Monstruos 8 - Emociones de colores, de Mar Benegas y Sally Rippin (Montena)

• A partir de 4 años

• Precio: 6,95€

Con letra mayúscula y texto rimado esta colección es perfecta para que los más pequeños aprendan a leer. Vocabulario sencillo, ilustraciones a todo color y frases rimadas con monstruos como protagonistas. La Escuela de Monstruos es una de las series más divertidas para que los más pequeños disfruten de la lectura y ganen confianza practicando un nuevo vocabulario en las actividades de cada libro.

Para los lectores más futboleros

2. Mortadelo. Especial Mundial 2022, de Francisco Ibáñez (de Bruguera Clásica)

• A partir de 7 años

• Precio: 14,90€

Con el arranque del Mundial de fútbol, este libro es ideal para los peques más futboleros. En este especial Mundial de fútbol 2022 Mortadelo y Filemón nos describirán cómo es la organización del mismo en Qatar, así como información de los países participantes, datos del país anfitrión y otras muchas cosas de interés, siempre desde el punto de vista y el sentido del humor de Francisco Ibáñez.

Un clásico que nunca falla

3. La Magia de un Clásico Disney: Peter Pan, Alicia en el País de las Maravillas, Blancanieves y el Libro de la Selva, de Cliper

• A partir de 4 años

• Precio: 9,95€

Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan, Blancanieves y los Siete Enanitos o El Libro de la Selva son historias clásicas de Disney que van pasando de generación en generación. Ahora, vuelven estos clásicos de la mano de Cliper con La magia de un clásico, una colección muy especial de cuatro libros con acabados de lujo y en un formato grande, ideal para los fans de las historias y personajes de Disney. Los clásicos de Disney son siempre un acierto que no pasa nunca de moda.

De Navidad

4. La noche antes de Navidad (Peppa Pig), de Eone | Hasbro

• De 0 a 3 años

• Precio: 14,95€

Este libro de Peppa Pig es un acierto seguro para regalar a los más pequeños y disfrutar estas navidades. Es la noche antes de Navidad, y Peppa y George están en su cama. Calentitos entre las mantas, los nervios y la anticipación les impiden dormir. De repente, se oye un ruido en el tejado. ¿Quién será? Papá Noel ha tenido un accidente y necesita ayuda para seguir repartiendo todos los regalos. Es el turno de Peppa y George para salvar la Navidad. ¡A Peppa le encanta la Navidad! ¡A todos nos encanta Peppa Pig!

El clásico del gran autor de la literatura infantil Roald Dahl

5. Matilda, de Roald Dahl (Colección Alfaguara Clásicos)

• A partir de 9 años

• Precio: 14,95€

Matilda es siempre un acierto para leer en cualquier época del año y especialmente en Navidad. Este clásico de la literatura de Roald Dahl, el gran autor de la literatura infantil, vuelve a estar en boca de todos con el gran éxito del musical y el próximo estreno de la película de Netflix Matilda El Musical. Matilda, es una ávida lectora de solo cinco años, sensible e inteligente, todos la admiran menos sus mediocres padres. Además, tiene poderes extraños y maravillosos. Un clásico que lleva vendidos más de 17 millones de ejemplares en el mundo.

De agradecimiento para quienes más queremos

6. Este libro es para ti, de Olga Coderch (Bruguera Tendencias)

• Infantil

• Precio 11,90€

Un libro regalo a un precio muy asequible para obsequiar en ocasiones especiales: cumpleaños, amigo invisible, Navidad, etc. Un pequeño libro, personalizable, para llenar de anécdotas con tus seres queridos: recuerdos de viajes, historias, momentos compartidos... Es ideal para completar y regalar a alguien especial, con frases, ilustraciones y espacios para plasmar vuestra historia compartida.

De hadas, vampiros y sirenas

7. Isadora Moon y la sirena mágica (Grandes historias de Isadora Moon 5), de Harriet Muncaster (Alfaguara infantil y juvenil).

• A partir de 7 años

• Precio: 14,95€

En este volumen de la colección «Grandes historias de Isadora Moon», encontrarás contenido extra como actividades y manualidades. Isadora Moon es especial porque es diferente. Su mamá es un hada, su papá es un vampiro y ella tiene un poquito de los dos. En el libro, Isadora está muy ilusionada con la fiesta de pijamas de sus amigas sirenas. Allí conoce a Esmeralda, una sirena que no parece muy contenta. ¿Qué le ocurrirá? ¡Desde luego, una aventura submarina es la mejor manera de hacer amigas! Historias ideales para lectores que quieren flores y purpurina, pero a los que también les atrae el mundo misterioso de los vampiros. La autora lleva más de 2 millones de ejemplares vendidos en España.

Enciclopedia ilustrada para conocer todos los secretos del gas más famoso

8. El gran libro de los pedos, de M. D. Whalen (Molino)

• A partir de 7 años

• Precio: 13€

¿Sabías que con tan solo nueve pedos de cada persona de la Tierra se podría crear una bomba atómica? ¿O que es posible trabajar como oledor de pedos profesional? ¿O que los pedos pueden impulsar a los astronautas por el espacio? ¿Piensas en secreto que los pedos no son solamente divertidos, sino también interesantísimos? Todos pensamos que los pedos son divertidos, pero es que también son interesantísimos. Abre las páginas de esta enciclopedia ilustrada para conocer todos los secretos del gas más famoso. Perfecta como regalo o para leer en el baño.

El tercer volumen de la serie de libros de Ansu Fati

9. Ansu Fati. Goleador 3 - ¡Convocado! De Pablo Ballesteros | Ansu Fati (Beascoa)

• A partir de 7 años

• Precio: 12,95€

Convocado con la selección Española de Fútbol para el Mundial de Qatar, Ansu Fati es una de las jóvenes promesas del fútbol con tan solo 20 años. En este libro Ansu no se lo puede creer, ¡ha podido entrenar con el primer equipo del Barça! Las cosas parece que van muy bien para el joven futbolista. Hay rumores de que podrían convocarlo para el próximo partido... Pero si no entrega la redacción de clase, no le van a dejar jugar. ¿Conseguirá llegar al partido? ¿Y qué hay de la redacción? Ansu Fati es el jugador más joven y prometedor del Fútbol Club Barcelona, y Goleador es su primera serie de chapter books dirigida a sus fans más jóvenes.

Emociones, valores y hábitos

10. De mayor quiero ser... feliz: Lenguaje positivo (Mis primeros hábitos positivos), de Anna Morató García (Beascoa)

• De 0 a 3 años

• Precio: 11,95€

En la nueva recopilación de cuentos Mis primeros hábitos positivos: el lenguaje positivo de la colección De mayor quiero ser… feliz, Anna Morató se dirige al público más joven y estrena nuevos cuentos en un formato ideal para las manos más pequeñas: el cartón. En El lenguaje positivo Marta, Mateo y su loro Isidoro, explican que hay palabras bonitas y palabras feas. A través de un divertido juego de repetición, los más pequeños aprenderán a entender sus emociones y a comunicarse con los demás.

La serie más mágica de Ana Punset

11. Unicornia 3 - Un reto mágico, de Ana Punset (Montena)

• A partir de 7 años

• Precio: 9,95€

Unicornia es la serie de primeras lecturas perfecta: magia, amistad, colegio… ¡y unicornios! En cada aventura las protagonistas aprenderán nuevos valores para crecer en la única ciudad del mundo donde unicornios y humanos viven juntos: ¡bienvenidos a Unicornia! Hay gente que cree que los unicornios negros traen mala suerte. Por eso, cuando en el refugio nace un unicornio de ese color, nadie quiere quedarse con él. ¡Pero si es la cosa más bonita, peluda y achuchable del planeta! Pero Claudia y sus amigas están decididas a encontrarle familia. ¿Cómo van a demostrar que es un unicornio tan mágico como los demás?

La serie más divertida e interactiva

12. Tú eres el detective con Los Buscapistas 4 - Misterio en el parque de atracciones, de José Ángel Labari y Teresa Blanch (Montena).

• A partir de 7 años

• Precio: 9,95€

Una historia muy entretenida que enganchará a niños y niñas. Pepa Pistas y Maxi Casos son unos grandes detectives: con ellos, no queda ningún misterio sin resolver. Con la ayuda de Pepa y Maxi los lectores que resolver el misterio del parque de atracciones. ¿Quién estará saboteando las atracciones en la celebración del centenario del parque? Un libro para descubrir quienes son los sospechosos y encontrar las pistas escondidas en las ilustraciones.

Sigue los temas que te interesan