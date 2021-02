La 'revolución' de Alicia, la mejor profesora de Primaria en España: suspensos para aprender

“Juntos por un mundo mejor”. Ése es el lema de la clase de quinto de Primaria que dirige Alicia Tojeiro (Vigo, 1978), la mejor profesora de España durante el año 2020. Esta gallega, tras 21 años dedicada en cuerpo y alma a la educación, ha sido galardonada con el Premio Mejor Docente de España que concede la plataforma educativa Educa y la obra social Abanca. Pero la educadora no es una más: se caracteriza por la defensa del enfoque educativo de la “enseñanza del ser y el saber” y, además, no cree en un “sistema de evaluación numérico, ya que los niños de Infantil o Primaria creen que son las notas que les marcas y no es así”, cuenta la maestra en conversación telefónica con EL ESPAÑOL.

Eso no significa que, desde luego, la maestra Tojeiro no crea que sus alumnos no deban ser calificados. “Me gustaría un sistema de evaluación como el de antes: necesita mejorar, progresa adecuadamente, etcétera”, defiende. Pero, ¿por qué? “Porque así, tanto los niños como sus padres saben qué tienen que mejorar para seguir progresando. Considero que esto ayuda en el desarrollo integral de cada alumno, porque parece que, con una nota numérica, eres el número que sacas”, explica la mejor docente de España en la categoría de Educación Primaria.

Su método de enseñanza —de tratar a sus alumnos como a un igual— le ha llevado a que los niños de 10 años que educa en el CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal (Oleiros, La Coruña) “aprendan divirtiéndose”. “Yo no me enfado cuando suspenden. No me pagan por ser la policía de nadie”, bromea la profesora con mucha alegría. Una alegría que desprende por sentirse “afortunada” por dedicarse a su vocación. “Cuando mis alumnos suspenden no les regaño, sino que les digo: ‘Piensa por qué has podido tener esta nota, si quieres seguir teniéndola y qué debes hacer para cambiar’. Hago que reflexionen y lo hacen”, se enorgullece la profesora de sus alumnos, los limpiamundos.

Dibujo realizado por un alumno de la maestra Tojeiro. CEDIDO

Y es que así se llama el grupo al que enseña, ya que en su clase, “los alumnos limpian lo que nos les gusta del mundo: desde el maltrato animal hasta la contaminación de los océanos. Piensan qué se puede hacer para cambiar, porque en una escuela no sólo se educa a los niños para que sean los ciudadanos del futuro, sino también del presente. Ellos, aunque sean pequeños, juegan un papel muy importante en la sociedad y pueden aportar soluciones a los problemas”, argumenta Tojeiro.

Una temprana de vocación

Pero el amor por la educación y la enseñanza que tiene Alicia Tojeiro no es algo nuevo. Aunque hasta ahora no haya obtenido el Premio Mejor Docente de España, la profesora empezó su carrera de magisterio en la Universidad de La Coruña hace ya 25 años. Y sería en 1999 cuando Alicia obtendría la licenciatura con especialidad en Educación Infantil en la citada universidad. “Después, me puse a opositar y en el año 2000 superé la oposición”, recuerda la educadora.

Es decir, son más de dos décadas las que tiene Alicia a sus espaldas, pero podemos remontarnos incluso a mediados de los años ochenta cuando una pequeña niña gallega ya tenía claro qué quería ser de mayor. “Cuando tenía unos ocho años siempre estaba en la calle; siempre rodeada de niños y niñas de todas las edades y toda la gente que estaba alrededor decía ‘esta niña va para maestra’ porque hacíamos juegos, inventaba cuentos… De todo. Era como la coordinadora del grupo desde pequeña”, se ríe Alicia.

El CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal, en Oleiros (La Coruña), lugar en el que enseña la mejor profesora de España. Google Maps

Y, de hecho, ese enfoque educativo que ya practicaba inconscientemente cuando era una niña es el que ha catapultado a Alicia a ser nombrada la mejor profesora de España. La docente entiende la educación como un juego, “tiene que ser divertida”, por lo que aparte de los exámenes tradicionales les pide a sus alumnos que expongan la lección como ellos quieran: “Ya sea mediante un baile, una canción, rapeando, una presentación divertida. Lo que quieran”. Eso sí, la maestra Tojeiro puntualiza que “los contenidos tienen que ser aprendidos”.

—¿Cuál es su método educativo, Alicia?

—Yo siempre digo que uso tres ingredientes a la hora de enseñar: el primero es mantener la magia, el suspense, la imaginación. Por ejemplo, hay veces que cuento una historia entretenida en los dictados, pero no la acabo. Eso hará que al día siguiente estén expectantes en clase. El segundo ingrediente es el juego, por ejemplo, nos gusta mucho versionar letras de canciones para aprender los contenidos. Y la tercera herramienta es el humor, que es fundamental, ya que la escuela y aprender tienen que ser algo divertido. Yo siempre intento meterme en la piel de mis alumnos y pienso: '¿Cómo me gustaría que me enseñaran esto?'. Y busco maneras divertidas para hacerlo.

La mejor en el año Covid

Pero 2020, el año en el que la profesora Alicia Tojeiro ha destacado sobre los más docentes de España de Primaria, como saben, no ha sido un año fácil. Como en todos los campos y sectores de la sociedad, la educación ha sido sacudida por la pandemia de la Covid-19: confinamientos que obligaron a las clases online, reducciones de alumnos en las aulas, uso de mascarillas…

“Con la pandemia, como todos, yo me entristecí porque no podía ver a mis alumnos. Ellos son mi inspiración, ya que me baso en sus dificultades para cambiar y mejorar el método educativo. Y, claro, cuando los tienes detrás de una pantalla no los ves y eso lo hacía todo más difícil. Pero, por ejemplo, durante el confinamiento inventamos una fórmula para estar en contacto y divertirnos pese a las dificultades: era el jarabe de la risa. Cada uno tenía que grabarse y hacer reír al resto de los compañeros”, cuenta la maestra Tojeiro, que asegura que era un modo de mantener ese cariño.

Alicia Tojeiro, ganadora del Premio Mejor Docente de España 2020 de Educa y Abanca. CEDIDA

A nivel académico, la docente explica que tuvo que ser muy comprensiva y “tenía que respetar las situaciones que cada alumno estaba viviendo”. Por ello, fue más flexible a la hora de pedir los deberes, sin olvidar que los contenidos tenían que ser asimilados aunque de una manera diferente.

Pero Alicia Tojeiro tiene una cosa clara que quiere compartir a los educadores: “La Covid vino para demostrarnos que hace falta introducir, en mayor medida, la tecnología en el aula. Y también demuestra que hacen falta docentes competentes y adaptables a los cambios”. Y es que las consecuencias de la pandemia para profesores y alumnos “deben servirnos para reflexionar sobre cómo mejorar”.

Y los meses pasaron hasta un momento muy especial: la vuelta presencial al cole. “El reencuentro fue muy emocionante y, cómo no, tocaba hablar de Covid; había que empezar con el tema de la pandemia. Me gusta que mis alumnos reflexionen sobre los temas, pero también había que introducir normas”. Por ello, en sus clases de lengua, versionaron una canción de Rocío Dúrcal bajo el nombre Yo me cuido mucho y no me pillarás. “Ha sido una manera divertida para que los niños aprendan los nuevos cuidados que tienen que tener”.

De hecho, la maestra Tojeiro y sus alumnos de quinto de primaria inventaron un juego de mesa, el LimpiaCovids, que es “como un trivial” con los contenidos de naturales y sociales. “Si iban acertando las respuestas, podían comprar una letra para llegar a la palabra Vacuna y ganas el juego. Si no, la Covid gana. Por ello, hay que saberse los contenidos para evitar que esto ocurra. Es un juego cooperativo; de trabajo en equipo”, explica.

El LimpiaCovids, el juego solidario inventado por Alicia y sus alumnos de quinto de primaria. CEDIDA

Este juego, de hecho, en colaboración con la tienda Crecer Creando y la escuela Abelliñas ha llegado a ser una realidad y el dinero obtenido por sus ejemplares fue destinado a Cáritas Oleiros. “Es un ejemplo de solidaridad que mis alumnos han aprendido divirtiéndose”, concluye.

La mejor ‘profe’

Por ejemplos como estos es por lo que en 2020 Alicia Tojeiro ha sido nombrada la mejor profesora de España, lo que le ha hecho llevarse a casa una estatua conmemorativa, un diploma que la acredita como la mejor en la categoría de Primaria y un premio económico de 1.000 euros.

Anteriormente, había sido finalista en los Premios Mejor Docente de España en el año 2018 (en el que Alicia fue décima) y en el año 2019 (en el que quedó segunda). “Mis alumnos han visto mi lucha y que si se falla no pasa nada, que es normal y siempre se puede volver a intentar. Ahora me siento muy feliz y afortunada; considero que el premio es un regalo que pone en valor mi pasión. Yo vivo por la educación y seguiré luchando para tener cada vez una escuela mejor”, cuenta, feliz, la mejor profesora de España.