Aulas virtuales, educación abierta a pesar del coronavirus

Una de las consecuencias que ha provocado el decreto de estado de alarma en España a causa de la pandemia de coronavirus es la clausura de las aulas en todos los centros educativos, a todos los niveles. Millones de alumnos han visto interrumpidas las clases, generando situaciones de incertidumbre acerca de sus evaluaciones o del cómo podrían continuar progresando con sus respectivos programas. Es un momento excepcional que ha obligado a replantear el futuro de la educación, especialmente a corto plazo.

En esta traslación hacia un nuevo paradigma educativo, hay instituciones que ya tenían bastante camino avanzado. Es el caso de las universidades CEU, que se adaptaron con gran éxito a estas restricciones impuestas por el Ejecutivo. En menos de 48 horas, gracias a la puesta en marcha del Plan de Contingencia Digital que se había elaborado previamente por parte de la dirección general de la institución, más de 24.000 estudiantes de Grado y Postgrado podían continuar con su formación online, cumpliendo así los planes educativos previstos.

La transformación digital ha sido clave al poder ahorrar procesos que se habían llevado a cabo anteriormente, ya que la apuesta por las tecnologías a nivel institucional comenzó mucho antes de encontrarnos ante esta crisis.

Los últimos años se ha colaborado con empresas tecnológicas líderes como Microsoft, Amazon, Blackboard, etc. Gracias a estas colaboraciones, los alumnos y el personal del CEU comenzaron a implementar diferentes iniciativas como asistentes virtuales, cuadros de mando para monitorizar la actividad académica y no académica, modelos predictivos para el acompañamiento a los estudiantes, automatización y digitalización de procesos no académicos, adopción de herramientas de trabajo colaborativo en la nube, mejora de la experiencia del usuario, etc.

Aulas cerradas, comunidad abierta

Una de las claves de este modelo es que los alumnos se sientan acompañados durante este proceso. Bajo esta premisa, los servicios continúan con total normalidad, los profesores han ofrecido a los estudiantes su total disponibilidad y no solo académica, sino también personal. Se ha prestado especial atención a los alumnos que se encontraban lejos de sus familias, prestándoles apoyo psicológico y consejos sobre bienestar para el tiempo de confinamiento.

En una circunstancia como la presente, una de las cosas que más se echa de menos de la normalidad es el concepto de crear comunidad. Es algo básico, tanto para alumnos como para el profesorado para adaptarse a este nuevo entorno. Surge así la figura del embajador digital, que ha permitido escalar la docencia online y dar soporte a todos los profesores, con la generación previa a esta crisis de tutoriales, infografías, sesiones de formación, etc., tanto para el profesorado como para parte del PAS.

Con esta idea se creó el 'Aula Abierta', un espacio donde los profesores de las universidades CEU pudieron encontrar soporte, resolver dudas y hablar de sus propias experiencias con otros compañeros a través de la plataforma 'Blackboard Collaborate Ultra'.

Tras el buen resultado de esta acción Iñaki Bilbao, vicerrector de Internacionalización y Transformación Digital de la Universidad CEU San Pablo, explica que "a nivel de estudiantes, estamos replicando la estrategia con los profesores, generando tutoriales e infografías, así como generando sesiones de formación en streaming para acelerar su adaptación".

Mirando hacia el futuro

Para Ricardo Palomo, delegado de la Rectora para la Transformación Digital de la Universidad CEU San Pablo "el año 2020 puede marcar un cambio de época en el modelo docente universitario, con una posible evolución más generalizada hacia sistemas híbridos entre las clases presenciales y las clases a distancia". En ese sentido, la institución educativa privada más grande de España ha comenzado ya a introducir, por ejemplo, el sistema proctoring de reconocimiento facial para las pruebas de acceso a los estudios de medicina, con el que se pretende evitar posibles fraudes de identidad.

Y aunque la vocación del CEU es aportar la experiencia formativa que requiere la presencialidad, se trabaja en enriquecer esta experiencia gracias a los recursos digitales, que permiten continuar con la formación de los alumnos durante este tiempo.

Según las propias declaraciones de Rosa Visiedo, Rectora de la CEU San Pablo y Directora de Universidades CEU "el futuro de la educación pasa por una adecuada combinación de la formación presencial con la virtual". De hecho, de cara al próximo curso, y aunque se recuperen las clases presenciales, se va a dar la opción de asistir a las clases a distancia como apuesta pensada para los alumnos internacionales.