¿Qué supermercados abren el 1 de noviembre en Cantabria? Los horarios de Mercadona, Lidl o Aldi

Este miércoles 1 de noviembre se celebra en España la festividad del Día de Todos los Santos, una celebración que un año más coincide con el famoso Halloween y en el que serán muchos los españoles que disfrutarán de ese día libre en plena semana laboral. Un pequeño adelanto a las que serán las próximas vacaciones de diciembre en España y en la que también tendremos que tener en cuenta los horarios de apertura y cierre de los supermercados.

Y es que, este 1 de noviembre no deja de ser uno de los ocho días festivos en toda España y que tampoco pueden ser modificados por las diferentes comunidades autónomas, por lo que también afectará a esos horarios en los supermercados autonómicos. Aún así, en Cantabria habrá muchos supermercados y comercios que abrirán sus puertas durante ese día festivo, pero fuera de su horario habitual. Estos serán los horarios de apertura y cierre durante el Día de Todos los Santos en supermercados como Aldi, Mercadona, Lidl, Covirán o Carrefour en Cantabria.

¿Qué supermercados abren el 1 de noviembre en Cantabria?

Repasamos todos los horarios de los supermercados de Mercadona, Lidl, Aldi, Carrefour, Día o Covirán, entre otros, para el Día de Todos los Santos en la comunidad de Cantabria.

Horario de Carrefour el 1 de noviembre

Los horarios de Carrefour, variarán en función de los diferentes formatos de tienda. En el caso de los Carrefour normales, la mayoría de ellos permanecerán cerrados en Cantabria, a excepción de los Carrefour Express, los cuales en algunos casos mantendrán su horario habitual y en otros abrirán solo hasta medio día y con horario reducido.

Horario de Mercadona el 1 de noviembre

En el caso de los supermercados Mercadona, estos permanecerán cerrados este 1 de noviembre. Una de las principales razones, es que la política de la compañía es la de cerrar todos los centros durante los domingos y festivos y el Día de Todos los Santos no será diferente. Así que todas sus tiendas permanecerán cerradas hasta el 2 de noviembre, incluídas las ubicadas en Cantabria. Aún así, te recomendamos verificarlo en este enlace.

Horario de Alcampo el 1 de noviembre

La cadena de supermercados Alcampo planea mantener la mayoría de sus tiendas abiertas, especialmente aquellas ubicadas en áreas con grandes centros comerciales, donde podrás hacer tus compras como en cualquier otro día. No obstante, es posible que ajusten sus horarios para garantizar el descanso de sus empleados. La mayoría de las tiendas se espera que abran entre las 10:00 a.m. y las 2:30 p.m. o desde las 10:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Otros, en cambio, puede que permanezcan cerrados ese día. Para mayor detalle, se pueden consultar los horarios concretos de todas sus tiendas en este enlace.

Horario de Lidl el 1 de noviembre

En lo que respecta a Lidl, parece que la mayoría de sus supermercados en Cantabria seguirán abiertos en su horario habitual, que es de 9:00 a 21:30 horas. Sin embargo, esto podría variar en función de la tienda, ya que algunos de sus establecimientos podrían estar cerrados este miércoles. Para evitar sorpresas, te recomendamos verificar los horarios de tu supermercado Lidl más cercano antes de acudir.

Horario de Aldi el 1 de noviembre

Aldi suele abrir sus puertas de lunes a domingo en algunos lugares, incluso en días festivos. Por lo tanto, te aconsejamos visitar su sitio web para verificar si tu tienda más cercana estará abierta este miércoles. Aunque es probable que el supermercado esté abierto, es posible que tengan un horario reducido para adaptarse a la demanda. Te sugerimos consultar su página web para obtener información sobre lo que ocurrirá en tu supermercado de siempre.

Horario de Día el 1 de noviembre

Por lo general, la mayoría de las tiendas Día estarán abiertas pero en horario reducido: de 10:00 a 14:30 horas. Aún así, para obtener información precisa, te recomendamos consultar su página web, ya que otros establecimientos de Día en cambio, permanecerán cerrados ese día. Para mayor detalle, se pueden consultar los horarios concretos de todas sus tiendas en este enlace.

Horario de Hipercor el 1 de noviembre

Aunque el horario habitual del Hipercor es de lunes a sábados de 9:30 a 21:30, este festivo del 1 de noviembre el Hipercor de Santander permanecerá cerrado.

Horario de Covirán el 1 de noviembre

Las tiendas Coviran suelen estar abiertas de lunes a sábado, excepto festivos. Por lo que, aunque su horario de apertura por la mañana es de 9:00 a 13:30, y por la tarde de 17:30 a 20:30, lo más probable es que este 1 de noviembre permanezcan cerradas.

¿Qué otros festivos quedan por delante en Cantabria?

Más allá de la festividad por Todos los Santos, aún son varias las fechas por delante señaladas en el calendario de días festivos. Estas serán las próximas festividades programadas:

Miércoles 6 de diciembre: Día de la Constitución

Día de la Constitución Viernes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción Lunes 25 de diciembre: Navidad

