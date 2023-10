Dónde es festivo el 1 de noviembre, que se celebra el Día de Todos los Santos

El 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, que tradicionalmente es un día festivo en toda España. Y en este año 2023, que cae en miércoles, será igual: cada Comunidad Autónoma cuenta con esta jornada libre. El día de Todos los Santos es una fiesta proclamada por la Iglesia católica que se remonta al año 835 por acuerdo del Papa Gregorio IV.

Su fin es honrar tanto a los santos conocidos como a los desconocidos. La elección de la fecha del 1 de noviembre no fue al azar. En esta jornada los pueblos germanos conmemoraban una de sus festividades y, por entonces, la Iglesia buscaba eliminar las celebraciones que tuvieran un origen pagano. Suele ocurrir que se confunde el Día de Todos los Santos con el Día de los Fieles Difuntos, también conocido como Día de los Muertos o Día de las Ánimas.

Y no es igual. El Día de los Difuntos se celebra el 2 de noviembre y honra el recuerdo de quienes ya no siguen en la vida terrenal. La Iglesia quiere que se dedique esta jornada a la oración por todas las almas. En cualquier caso, el día 1 es festivo en todas las Comunidades Autónomas, más las ciudades de Ceuta y Melilla. Por otra parte, el Día de los Fieles Difuntos no es festivo en España, pese a que es una fecha señalada en el calendario católico.

Origen de esta celebración

El origen de la festividad se remonta a hace más de 1.000 años de la mano del Papa Gregorio III, pontífice entre los años 731 y 741, cuando consagró una capilla en la Basílica de San Pedro en honor de Todos los Santos. A mediados del siglo IX, el Papa Gregorio IV, en tiempos de Luis El Piadoso (emperador de Occidente y rey de los francos), extendió su celebración a toda la Iglesia en el año 835.

Se cree que la fecha elegida, el 1 de noviembre, fue porque coincidía con una festividad de los pueblos germanos, y en aquellos años el objetivo de la Iglesia era eliminar las celebraciones paganas. El hecho de ser un día en que se honra a todos los santos hace que sea festivo y no laborable.

Como pauta general, durante este día las catedrales e iglesias exhiben las reliquias de los santos que atesoran. Además, ese día se honra la memoria de los fallecidos con misas y ofrendas de flores en los cementerios. A la vez, el 1 de noviembre la iglesia recuerda a todas las personas anónimas que ya son santos.

Además, las familias más creyentes asisten a las iglesias y visitan los cementerios para traer flores y velas a sus seres queridos. La celebración de este día comienza en la noche del 31 de octubre, es decir, la víspera de Todos los Santos. Al día siguiente, 2 de noviembre, se celebra el Día de los Fieles Difuntos, donde se conmemora a todos los cristianos bautizados.

La Iglesia cree que este grupo de fallecidos se encuentran en el purgatorio porque murieron con culpa de pecados menores en sus almas.

El papa Francisco dijo durante Ángelus del 2 de noviembre del año 2014 que las dos celebraciones, la del 1 y la del 2 de noviembre, "están íntimamente unidas entre sí", e invitó a recordar a nuestros seres queridos.

