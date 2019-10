Hoy en día, todo el mundo vincula esta festividad con la popular fiesta de origen pagano denominada Halloween. Pero lo cierto es que no tiene nada que ver. En España tradicionalmente y desde hace una infinidad de años, se celebra el Día de Todos los Santos por comunidad autónoma de manera totalmente diferente, con un nexo común, un día en el que tristemente se recuerda a los que ya no están con nosotros.

Existen tradiciones que se están perdiendo con el tiempo, ya que lo normal es que este día se comience, acudiendo a los cementerios con ramos de flores y de hecho siempre en las iglesias se celebra una misa muy especial este día 1 de noviembre. Por lo tanto, lo de pasar el día en familia, después de haber hecho la visita a nuestros difuntos, tiene su lógica, pero disfrazarse de muerto viviente, fantasma u otros personajes terroríficos, la verdad que no encaja por completo.

Siendo sinceros, con el paso del tiempo hemos mezclado tradiciones importadas de otros países a nuestro país, porque por norma general nos gusta más disfrutar que estar tristes. No obstante, también tengo que destacar que Halloween corresponde a la noche del 31 de octubre y el Día de Todos los Santos en España es siempre el 1 de noviembre. Por tanto, si queremos, da tiempo suficiente para celebrar nuevas tradiciones y no tan nuevas.

Como he comentado, conozcamos las tradiciones más populares en algunas ciudades o comunidades autónomas del País.

En Canarias

La tradición en las islas viene marcada por la fiesta de los Finaos. Se trata de una cena en familia donde se recuerdan historias, anécdota e incluso algún cotilleo de los difuntos del círculo familiar. Por supuesto en esta reunión no pueden faltar: nueces, piñones, castañas asadas y otros manjares propios de esta época.

Actualmente, esta fiesta ha ido más allá y se celebra en las calles con una gran hoguera y música para todos.

En Cádiz

En esta ciudad del sur, pasan este día con la alegría y la guasa que caracteriza a los gaditanos. Bajo el nombre de "La Fiesta de los Tosantos", se disfrazan no solo las personas, sino que no es de extrañar que los perros, los gatos y otros animales salgan a la calle con pelucas u otros atuendos. De hecho, se aprovecha esta tradición para celebrar un concurso en algunos mercados, donde los puestos representan escenas cómicas con frutas, verduras, pescados, carnes… Todo es válido para ganar. Por supuesto, no faltan los dulces, son característicos los huesos de santo o los buñuelos de cidra.

En Galicia

En Galicia celebran una tradición ancestral celta llamada "Samhain" y lo hacen la noche del 31, aunque lo alargan por supuesto al día siguiente. De manera similar a Halloween, se decoran las casas, se preparan las calabazas para meter dentro las velas. Aunque también hay aldeas donde celebran el llamado "Magosto" que consiste en una reunión entre amigos alrededor del fuego mientras se disfruta asando unas magníficas castañas.

En País Vasco

Pero los gallegos no son los únicos que asan castañas al fuego, en el País Vasco, denominan a esta fiesta "Gaztañerre Eguna" y desde luego no faltan castañas, pero tampoco faltan caracoles en salsa o una masa hecha con harina de maíz llamada "motokil".

En Extremadura

Los extremeños también salen al campo con la familia y asan castañas, comen frutos secos, preparan el fruto de la granada con azúcar o disfrutan de dulce de membrillo durante todo el día.

Actualmente, los adolescentes se separan de la familia, para ir con sus amigos al monte a disfrutar de este día de asar castañas por su cuenta. En los colegios es muy normal saltarse algunas clases para prender una hoguera y asar las castañas, comer almendras, o frutos de la época con los profesores y compañeros.

En Cataluña

La castaña sin duda es la protagonista del Día de Todos los Santos, y en Cataluña por supuesto también es así. Se le llama a esta fiesta la "Castanyada" precisamente por eso, además también se comen dulces típicos como "panellets de piñones" que son exquisitos o fruta confitada.

Las pastelerías de Cataluña aprovechan la situación para vender multitud de dulces a base de mazapán. También es habitual acompañar este día con un vino dulce de moscatel.

En Jaén

Esta celebración en Jaén resulta muy curiosa, ya que los vecinos del municipio de Begígar, salen a la calle cargados de cazuelas llenas de gachas. Lo gracioso del asunto es que usan las gachas para tapar las cerraduras de las casas. Por lo visto, antiguamente se espantaba así a los malos espíritus.

En Soria

En Soria, aprovechan la situación para rendir homenaje a un grande: Gustavo Adolfo Bécquer y lo hacen recreando una de sus leyendas de terror más conocidas, "El Monte de las Ánimas". Los sorianos acuden a este monte y se reúnen para escuchar la historia una vez más alrededor de una hoguera. Para finalizar el día, los valientes y atrevidos caminan sobre las ascuas de la hoguera y más tarde opcionalmente se lanzan farolillos de papel al cielo.

En Madrid

En Madrid es quizás, la ciudad donde más ha entrado de lleno la tradición anglosajona de celebrar Halloween, no obstante, en algunas localidades como Alcalá de Henares se celebra este día bajo el nombre de "Don Juan Tenorio".

Cada año los madrileños se reúnen para acudir a las representaciones al aire libre que recorren diversas zonas. Por supuesto también se aprovecha el momento para degustar unos maravillosos buñuelos de viento o huesos de santo.