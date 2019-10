Tus jefes te han invitado a un cóctel y lo tienes claro, te vas a poner alguno de los trajes de chaqueta que tienes. Pero… ¿Qué traje? Vas todos los días a la oficina alternando tus americanas y pantalones favoritos y claro, no es plan de ponerse el mismo outfit que usas para trabajar, seguro que lo notan y si no es así lo notas tú mismo. Ya vimos en otro artículo sobre cómo vestir para un cóctel (para ellas), lo fácil que es para las mujeres. Basta con llevar alguno de los vestidos a media pierna o un traje de pantalón y chaqueta de una tela divina, combinado con los complementos perfectos, un tacón alto adecuado y solucionado el problema.

Existe un código de vestimenta establecido para vestir para un cóctel, desde hace muchos años con el que podemos inspirarnos, y digo inspirarnos porque hoy en día no es absolutamente obligatorio ceñirse a este tipo de protocolo. Aun así hay que distinguir algunos momentos, no es lo mismo un evento de día que de noche y tampoco es lo mismo un cóctel en el jardín de un amigo que en el mismísimo hotel Wellington.

Cómo vestir para cóctel de día

Siempre que el evento sea por el día, por norma general, la vestimenta debe ser más relajada que si se trata de un cóctel por la noche y los colores pueden variar, de hecho, no pasa nada si vas de azul o tus corbatas son de colores. Por supuesto el traje de chaqueta debe predominar, pero seguramente veas hombres que lleven la americana en el brazo o la hayan dejado en casa.

Muchas veces, cuando te invitan a este tipo de eventos, en la misma invitación o correo electrónico que hayas recibido, te aparecerá el tipo de vestimenta adecuada para llevar. Si no es así, traje de chaqueta, camisa elegante y corbata, aunque tampoco está mal visto eliminar por completo la corbata e ir con los primeros botones de la camisa desabrochados. En cuanto al calzado unos mocasines o zapatos de vestir de cordón. Muchos incorporan también en esos eventos tirantes para dar un aire moderno a su look.

Cómo vestirse para un cóctel de noche

En el caso de que el cóctel sea de noche, sería ideal llevar un traje negro, camisa de vestir en lugar de una camisa tipo Oxford y corbata o en su defecto pajarita. Si ya quieres rematar tu look e ir de punta en blanco, añade un pañuelo bien doblado en el bolsillo de la chaqueta. Eso sí, siendo un evento nocturno nunca te quites la chaqueta, aunque sea en pleno agosto.

El traje de noche para hombre, puede ser también tipo smoking, aunque realmente este tipo de vestimenta ya se ha dejado de ver. El hombre busca ir cómodo siempre que se pueda, así que solo en el caso de que el cóctel sea en una ubicación de mucho lujo, es recomendable el uso de smoking.

Cómo vestir para cóctel informal

Puede que el cóctel sea en una casa privada, con piscina, y si es en verano seguro que te va a apetecer darte un baño. Dependiendo de la seriedad del evento podrás o no desprenderte de tu vestimenta para refrescarte. Pero te adelanto que, por norma general, deberás mantener la compostura y no catar el agua ni para mojarte los pies.

Cuando se asiste a este tipo de eventos, incluso si llevas un sombrero, este deberá permanecer contigo hasta el final de la fiesta, no está bien visto que retires tus accesorios en medio del cóctel, o al menos así era antiguamente. Pero no te asusto, siendo, por ejemplo, en casa de un amigo, podrás ir con un pantalón tipo chino, camisa o polo y una chaqueta divertida. Las combinaciones son infinitas. Hay quien se atreve a ir en bermudas con tirantes y pajarita, pero repito solo si el cóctel es totalmente informal, hay confianza con los anfitriones y por supuesto todos los invitados visten de la misma manera.

Cómo vestir para cóctel es en un hotel de lujo

Amigo, aquí no hay escapatoria. Deberás ceñirte al protocolo al 100%, ya que seguramente hasta el personal que trabaje ese día sirviendo champán, vista con sus mejores galas. Trajes con colores apagados, con estilo y corte sobrio. Líneas siempre rectas, si llevas accesorios que sean discretos. En cuanto al calzado, nada de mocasines, siempre zapato elegante en color negro o en su defecto marrón oscuro con cordones.

La camisa si puede ser en seda con un poco de brillo y corbata o pajarita discreta, nada de flores o estampados alegres y divertidos. El cuello de la camisa no debe llevar botones, para que no apriete la corbata. Las piezas del traje deben compartir tejido y como he mencionado el negro es la mejor opción. Los tonos grises, azules o milrayas los dejamos para el trabajo o para eventos de día, pero no tan formales.

El conjunto debe ser refinado, por lo que tu actitud también deberá ir acorde. Échale un ojo al protocolo de actuación si no has acudido nunca a un evento de este calibre, puesto que hay muchos movimientos en los que puedes llamar la atención sin darte cuenta.