Melanie Eichhorn, experta en bienestar: "Solo podemos cuidar de nosotros si reconocemos las señales de nuestro cuerpo"

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LO ESENCIAL Las claves La experta Melanie Eichhorn destaca que la interocepción, o la capacidad de percibir las señales internas del cuerpo, es la base fundamental del autocuidado y del bienestar. Existe una relación directa entre el autoconocimiento físico y la autoestima, donde respetar el propio cuerpo fomenta mayor autocompasión y satisfacción personal. A pesar de los avances y la apertura impulsada por las redes sociales y las nuevas generaciones, persisten tabúes sobre el placer femenino, la menopausia y el dolor íntimo. Eichhorn subraya que el consentimiento debe entenderse como una conversación constante y recomienda acudir a fuentes científicas profesionales ante la sobreinformación en internet.

Dedicar tiempo a una misma, reconocer las propias necesidades y aprender a escuchar las señales del cuerpo son aspectos fundamentales del autocuidado.

Sin embargo, no siempre resulta sencillo identificar qué necesitamos o dar espacio a nuestro bienestar en el día a día.

Para Melanie Eichhorn, experta en bienestar y sexología, conocer el propio cuerpo es un primer paso para comprender qué nos hace sentir bien y reconocer aquello que nos incomoda.

"Escuchar a nuestro cuerpo no es simplemente algo deseable, sino la base fundamental del autocuidado" Melanie Eichhorn, experta en bienestar

Esta capacidad, conocida en psicología como interocepción, consiste en percibir lo que ocurre en nuestro interior. Según la especialista, prestar atención a estas señales permite identificar las propias necesidades y actuar en consecuencia, tanto en la vida cotidiana como en el ámbito íntimo.

Precisamente para fomentar este autoconocimiento, la evolución del sector permite hoy personalizar la experiencia de exploración. Un ejemplo es el Satisfyer Pro 2 Generation 4, que incorpora cuatro accesorios intercambiables y permite adaptar los patrones de vibración a través de la aplicación.

La relación con el propio cuerpo está estrechamente vinculada a la autoestima y al bienestar emocional. Eichhorn señala que esta relación también funciona a la inversa: cuando nos sentimos emocionalmente equilibrados, solemos mirar nuestro cuerpo con mayor amabilidad.

"Las personas que valoran y respetan su cuerpo suelen tener una mayor autoestima, mostrar más autocompasión e incluso experimentar una mayor satisfacción sexual", afirma. Por ello, recomienda prestar atención a las necesidades emocionales y cultivar hábitos que refuercen la confianza personal.

Según explica la especialista, en los últimos años, la conversación sobre el bienestar y la salud íntima ha ganado naturalidad y apertura.

Aunque se ha avanzado enormemente, todavía persisten tabúes, especialmente en torno al placer femenino, la menopausia y el dolor durante las relaciones íntimas; un aspecto que Eichhorn insiste en que nunca debería asumirse como algo que simplemente hay que soportar.

Las redes sociales y las nuevas generaciones han sido motores clave para romper estas barreras. La generación Z aborda hoy con total naturalidad temas que antes apenas tenían espacio en la conversación pública, dando visibilidad a cuestiones como el consentimiento y los límites personales.

Eso sí, ante la creciente presencia de estos temas en internet, Eichhorn recuerda la importancia de distinguir la información rigurosa de los contenidos virales, acudiendo siempre a fuentes profesionales respaldadas por la evidencia científica.

"El consentimiento no es una casilla que se marca una sola vez, sino una conversación constante", señala la experta, que subraya la importancia de empezar por sentirse bien con uno mismo para poder conectar de forma auténtica con los demás.