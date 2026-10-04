Llega a Ikea el mueble aparador con tres cajones y dos puertas más barato y elegante: cuesta 199 euros

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LO ESENCIAL Las claves Ikea vende el aparador Hauga por 199 euros, con diseño blanco de inspiración escandinava y líneas limpias. Mide 140 cm de ancho, 46 cm de fondo y 84 cm de alto, combinando capacidad de almacenaje y un tamaño contenido. Incluye cuatro cajones y dos armarios con cuatro baldas regulables, además de una superficie superior para decoración. Puede utilizarse en salones, comedores, recibidores, dormitorios o despachos y combinarse con otros muebles de la serie Hauga.

La falta de espacio en los armarios es, sin lugar a dudas, uno de los problemas más comunes de la mayoría de las familias.

Por ello, contar con muebles auxiliares que ayuden a mantener el orden sin renunciar al diseño se ha convertido en una de las principales tendencias en decoración del hogar.

Ikea cuenta en su catálogo con el aparador Hauga, una propuesta que combina una gran capacidad de almacenamiento con un diseño de inspiración escandinava y un acabado atemporal que se adapta fácilmente a cualquier estancia.

Aparador blanco. Ikea.

Este aparador ha sido diseñado para ofrecer una solución práctica tanto en salones y comedores como en recibidores, dormitorios o incluso despachos.

Su distribución interior permite organizar desde vajillas y manteles hasta documentos, pequeños electrodomésticos, libros o cualquier objeto de uso cotidiano que necesite mantenerse fuera de la vista. Su estética en color blanco, de líneas limpias y elegantes, facilita además su integración en decoraciones modernas, clásicas o de estilo nórdico.

El mueble mide 140 centímetros de ancho, 46 centímetros de fondo y 84 centímetros de alto, unas dimensiones que permiten aprovechar una importante capacidad de almacenaje sin ocupar un espacio excesivo.

En su interior incorpora cuatro amplios cajones y dos armarios con puertas que esconden cuatro baldas regulables en altura, permitiendo adaptar el espacio según el tamaño de los objetos que se quieran guardar. La parte superior del aparador también puede utilizarse como superficie de apoyo para colocar fotografías, lámparas, plantas o elementos decorativos.

Aparador blanco. Ikea.

El aparador Hauga forma parte de una de las colecciones más reconocidas de Ikea, diseñada por Ola Wihlborg, lo que permite combinarlo fácilmente con otros muebles de la misma serie para crear ambientes uniformes en distintas habitaciones de la casa.

En cuanto a su fabricación, Ikea apuesta por materiales resistentes pensados para soportar el uso diario. El aparador está elaborado principalmente con tableros de partículas y tableros de fibras, recubiertos con lámina de papel y acabados con pintura acrílica.

Otra de las ventajas de este aparador es su versatilidad.

Aunque tradicionalmente este tipo de muebles se utiliza en el comedor para guardar vajillas o cuberterías, también puede desempeñar funciones de almacenamiento adicional en el salón, servir como organizador en un despacho, convertirse en un práctico mueble de entrada para guardar bolsos, zapatos y accesorios o incluso complementar el espacio de un dormitorio gracias a su amplia capacidad interior.