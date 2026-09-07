Primark vende la vajilla colorida más barata y elegante de septiembre: 3 cuencos florales por 8 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Primark lanza un pack de tres cuencos pequeños con forma de calabaza por 8 euros, ideal para la temporada de otoño. Los cuencos presentan un diseño colorido y elegante, con acabado brillante y detalles en relieve inspirados en las hojas. Son apilables, fabricados en cerámica y corcho, aptos para microondas y lavavajillas, y perfectos para servir aperitivos o dulces. El conjunto está disponible en talla única y colores variados, y se puede combinar con otras piezas de la misma colección.

Septiembre ya ha comenzado y, aunque todavía quedan semanas para que llegue oficialmente el otoño, la decoración del hogar empieza poco a poco a dejar atrás los colores y motivos propios del verano.

Es el momento de introducir pequeños cambios en casa que ayuden a crear un ambiente más cálido y acogedor sin necesidad de renovar por completo la decoración. Y uno de ellos puede estar en la mesa.

Primark ha incluido entre sus novedades un pack de tres cuencos pequeños con forma de calabaza que cuesta 8 euros y que reúne en una misma pieza varios de los elementos más reconocibles de esta época del año.

Pack de 3 cuencos pequeños en forma de calabaza. Primark.

El diseño es, precisamente, el principal atractivo de este conjunto. Los tres cuencos tienen forma redondeada de calabaza, acabado brillante y detalles en relieve inspirados en las hojas.

Se presentan en distintos colores y están pensados para aportar un toque otoñal a la mesa, tanto en comidas cotidianas como en reuniones familiares, meriendas o celebraciones de Halloween.

Más allá de su función decorativa, Primark los plantea como piezas de uso práctico. Por su reducido tamaño, pueden utilizarse para servir aperitivos, frutos secos, dulces, salsas, pequeños acompañamientos o condimentos.

También pueden funcionar como pequeños recipientes para presentar diferentes alimentos cuando se organiza una comida informal en casa.

Pack de 3 cuencos pequeños en forma de calabaza. Primark.

Una de las características que diferencia este conjunto es que los tres cuencos son apilables. De esta manera, pueden guardarse juntos cuando no se utilizan y ocupan menos espacio en los armarios de la cocina.

Cada cuenco mide 4,2 centímetros de alto por 8,5 centímetros de ancho y 8,5 centímetros de fondo. El cuerpo está fabricado en cerámica y corcho y según especifica la propia marca, son aptos para el contacto con alimentos, pueden introducirse en el microondas y son aptos para el lavavajillas.

El pack de tres cuencos pequeños en forma de calabaza está disponible en Primark por 8 euros, en talla única y en una combinación multicolor. Además, Primark ofrece la posibilidad de combinar estos cuencos con otros formatos y con el mismo diseño.