Llegan a España las freidoras de aire de Cosori con un descuento de hasta 40 euros: disponibles en su nueva tienda online desde el 7 de septiembre

La compañía estrena su propia tienda oficial junto a la de Levoit, que también aplica una rebaja en sus purificadores de aire.

Las claves

Las claves Generado con IA Cosori y Levoit inauguran sus tiendas online oficiales en España el 7 de septiembre, facilitando la compra directa de sus productos. Durante la primera semana de lanzamiento habrá descuentos de hasta 40 euros en freidoras de aire Cosori y purificadores de aire Levoit. La app VeSync permite controlar todos los dispositivos desde el móvil y es compatible con asistentes de voz como Alexa y Google Home. El interés por freidoras y purificadores de aire crece en los hogares españoles, buscando salud, eficiencia y comodidad en casa.

Si hay algo que nos dejó la pandemia, fue ese hábito de cuidarnos más. La preocupación por el bienestar dejó de ser una moda pasajera para convertirse en un estilo de vida consciente.

Hoy, más allá de comer mejor o hacer deporte, queremos que nuestro hogar sea un aliado de nuestra salud.

Esta evolución en nuestras preocupaciones ha provocado que electrodomésticos que antes se consideraban de nicho –como las freidoras de aire o los purificadores de aire– se conviertan en herramientas imprescindibles.

Buscamos soluciones que nos permitan cocinar con menos esfuerzo, optimizar el consumo energético y respirar un aire libre de contaminantes.

El fenómeno de las freidoras de aire

El caso de las freidoras de aire es el reflejo perfecto de esta transformación. En sus inicios, se miraba a estos productos con cierto recelo, ya que se consideraba que nada los diferenciaba de los hornos.

La realidad ha demostrado lo contrario: su velocidad, la reducción del uso del aceite y su eficiencia energética las han convertido en las protagonistas de la cocina.

Según datos de la consultora Fortune Business Insights, se estima que el 58% de los hogares españoless cuenta ya con una freidora de aire.

En este panorama, Cosori se ha posicionado como una marca de referencia internacional. Sus dispositivos simplifican el cocinado diario y garantizan una alimentación sabrosa y equilibrada sin exigir horas entre fogones.

Respirar bien en casa

Purificador de aire Levoit Core 200S Levoit.

Si la freidora de aire transformó los hábitos culinarios, la atención hacia la calidad del aire cambió los espacios de descanso y trabajo.

Impulsado por el auge del teletrabajo, el aumento de las alergias estacionales y la preocupación por la contaminación en los entornos urbanos, el interés por los purificadores de aire se disparó, tal y como recoge la firma Straits Research.

Pasar más tiempo en casa nos ha hecho ser más conscientes de aquello que no se ve, como el polvo, el polen o el pelo de nuestras mascotas.

En este ámbito, Levoit destaca por diseñar soluciones para crear un hogar limpio y libre de partículas, lo que permite a los usuarios mejorar la calidad de su descanso y aliviar problemas respiratorios.

Cosori y Levoit

Tanto Cosori como Levoit forman parte del grupo VeSync, una compañía enfocada en integrar la innovación práctica en la rutina diaria. Hasta ahora, los consumidores debían acudir a marketplaces o páginas de terceros para comprar sus productos.

Un hábito del que ya se pueden despedir. Porque este lunes 7 de septiembre ambas marcas inauguran sus tiendas online oficiales en España.

Para Ferkhat Akbay, director de marketing de Cosori y Levoit, este movimiento representa un paso muy importante para ellos y demuestra la confianza que tienen “en el potencial del mercado español”.

Con esta medida buscan ofrecer “una experiencia de compra directa, sencilla y completa”, ampliando las formas en las que los clientes pueden acceder a sus marcas y servicios.

Lanzamiento con promociones exclusivas

Para celebrar la llegada de estas plataformas, el grupo ha preparado una promoción especial de lanzamiento.

Del 7 al 13 de septiembre, los usuarios podrán acceder a un descuento de hasta 40 euros en una selección de sus productos:

Cosori: La oferta estará disponible en modelos como la Turbo Tower Pro Smart (un 33% más rápida) y en todas las series Turbo Tower, así como en la Twinfry Compact (cocina grandes cantidades de comida) o la Turbo Blaze (de 6 litros y un 46% más rápida).

Levoit: La promoción incluirá purificadores inteligentes como el Core 400S (con filtración del 99,97% para alérgenos y polen), el Core 200S (compatible con control de voz) y el Core 300S (diseñado para una purificación rápida y de bajo consumo con lectura de calidad del aire en tiempo real).

Tecnología conectada para un hogar inteligente

Más allá de la calidad, el gran atractivo de estas soluciones radica en su integración en el hogar conectado. A través de la aplicación VeSync, se pueden controlar los dispositivos de forma unificada desde el teléfono.

Esta conectividad permite desde programar una receta en la freidora de aire mientras llegamos a casa, hasta monitorizar la calidad del aire del salón en tiempo real.

Además, la compatibilidad con asistentes de voz como Alexa o Google Home simplifica la interacción cotidiana.

"Llegan a España las freidoras de aire de Cosori con un descuento de hasta 40 euros: disponibles en su nueva tienda online desde el 7 de septiembre", es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con VeSync.