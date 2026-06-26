Acaba de llegar a Leroy Merlin el ventilador de techo con luz más barato de la temporada: está disponible por 49,99 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Leroy Merlin lanza un ventilador de techo con luz integrado y aspas retráctiles por 49,99 euros, el más barato de la temporada. El dispositivo está diseñado para habitaciones de hasta 13 m², e integra ventilación, iluminación y control inteligente en un solo equipo. Funciona con un motor DC de 28W, ofrece seis velocidades y un caudal de aire de hasta 4.210 m³/h, con un bajo nivel de ruido (35-40 dB). Incluye modo verano/invierno, función brisa y temporizador programable para optimizar el confort térmico todo el año.

Como viene siendo habitual cada mes de julio, el calor sofocante se convierte en una de las preocupaciones más habituales, al mismo tiempo que el incremento del consumo eléctrico y el impacto en la factura energética.

En este contexto, los ventiladores de techo multifunción se han consolidado como una alternativa eficiente entre el aire acondicionado y los ventiladores tradicionales, especialmente en estancias pequeñas donde la eficiencia y el bajo consumo resultan determinantes.

Uno de los modelos que encarna esta tendencia es el ventilador de techo con luz integrada y tres aspas retráctiles, comercializado por Leroy Merlin por menos de 50 euros.

Ventilador de techo con luz silencioso.

Concretamente, se trata de un dispositivo diseñado para habitaciones de hasta 13 metros cuadrados que integra ventilación, iluminación y control inteligente en un único equipo.

Además, presenta un diseño con aspas retráctiles que permanecen ocultas cuando el aparato está apagado, de manera que el dispositivo adopta el aspecto de una luminaria convencional, reduciendo el impacto visual en el techo.

El sistema de ventilación, por su parte, está basado en un motor de corriente continua (DC) de 28 W, una tecnología que permite reducir el consumo energético frente a motores tradicionales de corriente alterna, además de ofrecer un control más preciso de la velocidad.

El equipo dispone de seis niveles de funcionamiento, lo que permite ajustar la intensidad del flujo de aire según las condiciones térmicas del entorno.

Ventilador de techo con luz silencioso.

Además, según las especificaciones técnicas del fabricante, el ventilador es capaz de alcanzar un caudal de aire aproximado de 4.210 m³/h, una cifra orientada a garantizar una circulación eficiente en espacios de tamaño reducido sin generar corrientes excesivamente agresivas.

En términos acústicos, el modelo se sitúa dentro de la categoría de ventiladores silenciosos, con niveles de ruido estimados entre 35 y 40 decibelios.

El dispositivo incorpora asimismo, funciones avanzadas orientadas a la optimización del confort térmico a lo largo del año. Entre ellas destaca el modo verano/invierno, que permite invertir el sentido de giro de las aspas.

A esto se suman el modo brisa, que simula variaciones naturales en la velocidad del flujo de aire, y un temporizador programable que permite la desconexión automática del equipo tras intervalos definidos.