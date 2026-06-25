Tinto de Verano La Casera y la Selección española: el brindis que acompaña a millones de fans este verano

Tinto de Verano La Casera® se convierte en colaborador oficial de la Selección Española hasta 2028, uniendo tradición, fútbol y momentos compartidos para acompañar a millones de aficionados en cada celebración del verano.

Las claves

Las claves Generado con IA Tinto de Verano La Casera® se convierte en colaborador oficial de la Selección Española de Fútbol hasta 2028, apoyando tanto a la selección masculina como femenina. La alianza busca conectar con los momentos de celebración y encuentro social que generan el fútbol y el consumo de Tinto de Verano en España. La Casera® refuerza su vínculo emocional con los consumidores recuperando el lema “Si no hay La Casera®, nos vamos” y apostando por ingredientes de origen local. La colaboración coincide con el buen momento de proyección internacional de ambas selecciones y el papel icónico de la marca en la cultura popular española.

Hay tradiciones que se repiten generación tras generación. Reunirse con amigos en una terraza, compartir una comida en familia o seguir los partidos de la selección son algunos de esos momentos que forman parte de nuestra cultura. Ahora, dos símbolos profundamente ligados a esas experiencias se unen en una misma historia: Tinto de Verano La Casera® y la Selección Española de Fútbol.

La marca, perteneciente a Suntory Beverage & Food Iberia, se ha convertido en colaborador oficial de la Selección Española hasta 2028, una alianza que refuerza el vínculo entre una de las bebidas más populares del país y uno de los mayores motivos de orgullo colectivo para los españoles. La colaboración abarca tanto a la selección absoluta masculina como a la femenina, dos equipos que se encuentran entre los referentes del fútbol internacional.

Edición limitada de Tinto de Verano La Caseta y La Selección.

El acuerdo nace de una idea sencilla: conectar con los momentos que reúnen a las personas. El fútbol tiene la capacidad de congregar a millones de aficionados frente a una pantalla, en bares, plazas o salones, generando experiencias compartidas difíciles de igualar. Del mismo modo, Tinto de Verano La Casera® lleva décadas presente en encuentros sociales y celebraciones cotidianas.

Por ello, la unión entre ambas marcas parece una unión natural, ya que ambas comparten valores como la cercanía, la celebración y el sentimiento de pertenencia,"Después de más de 75 años formando parte de la vida de los españoles y acompañando a generaciones en celebraciones de todo tipo, comenzamos una nueva etapa de mano de la Selección Española", explica Mario García León, Director de Marketing de Suntory Beverage & Food Iberia."Compartimos valores muy profundos como la autenticidad, marcada por nuestra historia, la tradición y la forma genuina que tenemos de hacer las cosas. Contar con la Selección Española masculina y femenina nos hace estar al lado de dos de los mejores equipos del mundo, pero, además, estar al lado de la mejor afición que siempre marca la diferencia allá donde va".

La alianza llega además en un contexto especialmente favorable para el fútbol español. Tanto la selección masculina como la femenina afrontan una etapa de gran proyección internacional, mientras que La Casera® continúa consolidando su posición como una de las marcas más reconocidas dentro de la categoría de tinto de verano preparado.

Carteles promocionales con jugadores de la Selección masculina y femenina.

Más de 75 años formando parte de la vida de los españoles

Hablar de La Casera® es hablar de una marca que forma parte de la memoria colectiva del país. Desde hace más de siete décadas ha acompañado reuniones familiares, celebraciones y momentos de ocio, convirtiéndose en un referente dentro del sector de bebidas refrescantes.

Su Tinto de Verano ha sabido trasladar una receta tradicional española a un formato listo para consumir, adaptándose a los nuevos hábitos de los consumidores sin perder la esencia de una bebida asociada al disfrute y la sencillez. Esa capacidad para mantenerse vigente generación tras generación es precisamente uno de los aspectos que la marca comparte con la Selección, cuya capacidad de movilización sigue siendo extraordinaria.

Además,la compañía mantiene una apuesta por el origen local de sus ingredientes. Desde hace años trabaja con productores españoles, especialmente en Castilla-La Mancha, utilizando uva tempranillo para la elaboración de su Tinto de Verano, una variedad que aporta equilibrio y personalidad al producto.

Tinto de Verano La Casera, un clásico de cada verano en España.

El fútbol como punto de encuentro

Pocos acontecimientos generan una conversación tan amplia como los grandes torneos internacionales. Durante las citas futbolísticas, millones de personas organizan encuentros para seguir los partidos, convirtiendo cada jornada en una auténtica celebración colectiva, como está ocurriendo este verano con la celebración del máximo torneo de selecciones en Estados Unidos, Canadá y México.

Es precisamente en esos momentos donde la nueva colaboración cobra sentido. La Casera® quiere estar presente en las reuniones de amigos, en las terrazas abarrotadas durante un partido decisivo o en las celebraciones tras una victoria importante. Más que un patrocinio, la marca busca integrarse en la experiencia social que rodea al fútbol.

Más allá de esta alianza, según Mario “la compañía aspira a estar presente en los grandes éxitos de la Selección durante los próximos años, y formar parte de esa emoción colectiva que une a todo un país en torno a una misma ilusión.”

Vuelta a los orígenes de la marca

La Casera® ha recuperado su lema “Si no hay La Casera®, nos vamos”, una propuesta que busca conectar con los consumidores, reforzando el vínculo emocional con la marca.

Para esta ocasión, la pieza sitúa la acción en un partido de la Selección española y transforma una escena cotidiana —un aficionado pidiendo un Tinto de Verano La Casera® en el estadio— en una situación humorística que culmina con las gradas vaciándose al descubrir que no hay producto disponible.

Con la narración de Manolo Lama, el spot potencia el carácter cercano y reconocible de la marca para conectar con distintas generaciones a través de códigos culturales ligados a la forma en la que se viven el fútbol, la socialización y las celebraciones compartidas en España.