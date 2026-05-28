Se esperan colas kilométricas en Aldi para hacerse con la nueva barbacoa portátil: está disponible por 11,99 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Aldi lanza a la venta una barbacoa de carbón portátil por solo 11,99 euros a partir del 30 de mayo. El producto incluye patas plegables para facilitar el transporte y almacenamiento, además de dos niveles de altura ajustable para cocinar. La barbacoa cuenta con rejilla cromada resistente al calor y un recipiente de carbón de acero galvanizado para mayor durabilidad. La disponibilidad será limitada y exclusiva en tiendas físicas hasta agotar existencias, siguiendo la estrategia habitual de promociones estacionales de Aldi.

Aldi pondrá a la venta a partir del 30 de mayo una barbacoa de carbón dentro de su línea estacional de productos de exterior, una categoría habitual en su calendario de ofertas de primavera y verano.

La cadena mantiene así su estrategia recurrente de introducir artículos de uso doméstico vinculados al buen tiempo en formato promocional, con disponibilidad limitada y venta exclusiva en tienda física hasta fin de existencias.

El producto está disponible por solo 11,99 euros, un coste que refuerza su enfoque claramente orientado al consumo de bajo coste.

Barbacoa para carbón.

Se trata de un producto pensado para usuarios que buscan una solución sencilla para reuniones informales, uso esporádico en terrazas, patios o espacios exteriores, y que no requieren características avanzadas propias de modelos de mayor gama.

Además, su estructura incorpora patas plegables, un elemento clave para reducir el espacio ocupado cuando no está en uso y mejorar su movilidad.

Otro aspecto a destacar es que permite ajustar la altura en dos niveles, lo que ofrece mayor control sobre la distancia entre las brasas y los alimentos, adaptándose a distintos tipos de cocción.

Pero eso no es todo, también incluye una rejilla cromada, pensada para resistir el calor y facilitar la limpieza, así como un recipiente para el carbón fabricado en acero galvanizado, que aporta resistencia y durabilidad frente a altas temperaturas y la corrosión.

Barbacoa para carbón

Como suele ocurrir con las promociones de Aldi, la disponibilidad es limitada ya que la superficie no incluye este artículo dentro de su surtido permanente, sino que lo lanza como parte de una campaña concreta.

Este modelo de distribución genera un efecto de escasez programada que suele acelerar la rotación del producto en los primeros días de venta, especialmente en artículos relacionados con la temporada estival, donde la demanda suele concentrarse en periodos cortos.

Por lo tanto, hay que tener en cuenta que una vez agotadas las unidades previstas, no se garantiza reposición.