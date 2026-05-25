Alcampo lanza el set de muebles plegables de exterior más barato de la temporada: incluye una mesa y dos sillas por 54,99 €

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Las claves Generado con IA Alcampo lanza un set de muebles plegables de exterior compuesto por una mesa y dos sillas por 54,99 €. El conjunto Bali de la marca Joluce está diseñado para espacios pequeños, siendo fácil de almacenar y rápido de instalar. Fabricados en plástico resistente, los muebles soportan los rayos UV y requieren poco mantenimiento. El diseño sencillo y en color blanco permite que se adapten a diversos estilos decorativos y ambientes al aire libre.

Parece que por fin podemos inaugurar la temporada del buen tiempo, el y las tardes al sol.

Con la llegada del calor, los planes al aire libre vuelven a cobrar protagonismo en la vida cotidiana, especialmente en balcones y pequeñas terrazas de casa.

Precisamente, para dar respuesta a estos planes, Alcampo ha lanzado el conjunto de mesa y dos sillas plegables Bali de la marca Joluce, una solución funcional pensada para aprovechar al máximo superficies reducidas sin renunciar a un mínimo de comodidad.

Set de mesa y 2 sillas plegables Bali.

Se trata de un set compuesto por una mesa compacta y dos sillas plegables, diseñado específicamente para uso en exterior. Su planteamiento responde a una tendencia cada vez más extendida: mobiliario ligero, fácil de almacenar y de rápida instalación.

El hecho de que tanto la mesa como las sillas sean plegables permite guardarlas en interiores cuando no se utilizan, algo especialmente valorado en casas donde cada metro cuadrado cuenta.

Otro de sus puntos fuertes es su resistencia a los rayos UV y la facilidad de limpieza. Gracias a ello, los muebles pueden mantenerse al aire libre durante largos periodos sin deteriorarse fácilmente por la exposición al sol. Además, este tipo de construcción evita la necesidad de tratamientos adicionales.

En cuanto a los materiales, el conjunto está fabricado principalmente en plástico resistente, un material habitual en este tipo de mobiliario por su bajo mantenimiento.

Set de mesa y 2 sillas plegables Bali.

El diseño, por su parte, apuesta por la sencillez formal. El color blanco uniforme aporta una estética neutra que encaja con todo tipo de estilos decorativos, desde espacios minimalistas hasta ambientes más mediterráneos o informales.

No hay elementos ornamentales ni complejidades estructurales: la prioridad es la funcionalidad y la facilidad de uso. La mesa presenta un formato reducido pensado para dos comensales, mientras que las sillas mantienen una estructura ligera que facilita su manipulación diaria.

Sin embargo, el verdadero atractivo de esta propuesta radica en su accesibilidad económica. Alcampo ha lanzado este conjunto de tres piezas a un precio de 54,99 euros, posicionándolo como una opción muy competitiva para renovar el exterior.