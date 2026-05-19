Es oficial: Zeeman se adentra en la joyería con el nuevo diamante fabricado en laboratorio, disponible por 29,99 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Zeeman lanza un colgante con diamante de laboratorio por 29,99 euros, disponible solo online desde el 20 de mayo hasta agotar existencias. El diamante, cultivado en laboratorio, es químicamente, físicamente y ópticamente idéntico a uno natural, pero su proceso elimina la escasez asociada a su valor. La pieza lleva un diamante de talla brillante de 0,10-0,12 quilates, claridad VS2, color D-F y está montado en plata de ley 925 con recubrimiento de rodio. El diseño permite usar el colgante también como pulsera y se entrega en estuche, acercando al público general un producto tradicionalmente exclusivo.

Regalar un diamante ha sido, históricamente, símbolo de exclusividad al alcance de muy pocos. De hecho, esta piedra preciosa ha sido asociada durante muchas décadas a la opulencia, la riqueza y al lujo más exclusivo.

Sin embargo, en los últimos años este relato ha dado un giro con la irrupción de nuevas tecnologías y propuestas comerciales que cuestionan el valor tradicional de la joyería.

En ese contexto, la empresa familiar neerlandesa Zeeman, conocida por su modelo de distribución de productos básicos a precios bajos, ha dado un paso inédito en el mercado español con el lanzamiento de un colgante con diamante cultivado en laboratorio por 29,99 euros.

Diamante de laboratorio.

La pieza, disponible exclusivamente online a partir del 20 de mayo hasta fin de existencias, se enmarca en una estrategia que busca acercar al gran público un producto históricamente vinculado a la exclusividad.

El lanzamiento se apoya en el crecimiento del mercado de los llamados diamantes lab-grown, creados en laboratorio mediante técnicas avanzadas que reproducen las condiciones naturales de formación del carbono cristalizado.

El resultado, tal y como corrobora la empresa, es una piedra químicamente, físicamente y ópticamente idéntica a la extraída de la tierra: misma estructura de carbono puro, misma dureza, mismo índice de refracción y el mismo brillo.

La diferencia, subrayan, no reside en su composición, sino en su proceso de obtención, que elimina la lógica de escasez asociada históricamente a su valor.

Diamante de laboratorio.

El colgante incorpora un diamante redondo de talla brillante cultivado en laboratorio, con un peso de entre 0,10 y 0,12 quilates. Presenta una claridad VS2 y un grado de color entre D y F, con un diámetro de 3 milímetros y una talla clasificada de muy buena a excelente, diseñada para maximizar su brillo.

La piedra está engastada en un montaje clásico de cuatro garras sobre plata de ley 925, compuesta en un 92,5% por plata pura, con recubrimiento de rodio de alta calidad que aporta mayor resistencia a la oxidación y un acabado más brillante.

El diseño incluye además una anilla de 4 mm que permite su uso tanto en cadena como en pulsera, y además, se entrega en estuche.

Eso sí, tal y como se ha mencionado anteriormente, este diamante solo estará disponible exclusivamente online a partir del 20 de mayo y hasta agotar existencias.