Colas kilométricas en Aldi para hacerse con la plancha vertical más barata de la temporada: está disponible por solo 19,99 €

Las claves

Las claves Generado con IA Aldi lanza dos modelos de planchas Ambiano por solo 19,99 € cada una, provocando largas colas en sus tiendas. La plancha vertical Ambiano está diseñada para prendas colgadas, eliminando arrugas ligeras y cuidando tejidos delicados. El modelo sin cable permite planchado inalámbrico, tiene 2.400 W de potencia y funciones antical, antigoteo y autolimpieza. Ambas planchas forman parte de una promoción temporal de Aldi y estarán disponibles hasta agotar existencias.

Cada vez somos más las personas que buscamos alternativas a la plancha tradicional, ya sea el líquido de planchado fácil, o métodos más básicos que reduzcan el tiempo y el esfuerzo.

Sin embargo, esas no son las únicas soluciones efectivas. En los últimos años han ganado protagonismo los pequeños electrodomésticos de vapor, especialmente aquellos que combinan rapidez, portabilidad y facilidad de uso.

Precisamente, Aldi ha desatado la locura con uno de sus últimos lanzamientos: la plancha de vapor que está disponible en dos modelos diferentes y por menos de 20 euros.

Plancha vertical.

Por una parte, la plancha vertical Ambiano está diseñada para el planchado rápido de prendas colgadas, sin necesidad de tabla.

Se trata de un dispositivo de vapor continuo pensado para refrescar ropa de uso diario, eliminar arrugas ligeras y tratar tejidos delicados con mayor suavidad.

Según las especificaciones habituales del modelo comercializado por Aldi, cuenta con una potencia aproximada de 1.470 W, lo que permite una generación de vapor constante suficiente para un uso doméstico práctico.

Incluye además un accesorio tipo cepillo que facilita el trabajo en tejidos más gruesos como abrigos o chaquetas, así como un diseño plegable que mejora su almacenamiento.

Plancha sin cable.

Por otra parte, la plancha sin cable Ambiano apuesta por la versatilidad como principal argumento.

Este segundo modelo, con una potencia de 2.400 W, permite su uso tanto conectado como de manera inalámbrica gracias a una base de carga.

Esta característica mejora notablemente la movilidad durante el planchado, eliminando la dependencia del cable en determinados momentos. Incorpora funciones habituales en este tipo de electrodomésticos como sistema antical, antigoteo y autolimpieza, además de golpe de vapor y pulverizador de agua.

Su depósito integrado, de unos 300 ml, ofrece autonomía suficiente para sesiones de planchado, mientras que su diseño permite su uso tanto en posición horizontal como vertical, ampliando sus posibilidades.

Buenos precios

Ambos dispositivos forman parte de la estrategia de Aldi de ofrecer soluciones domésticas funcionales a precios reducidos.

En esta ocasión, la cadena alemana ha puesto a la venta ambos modelos por solo 19,99 euros.

Eso sí, hay que tener en cuenta que, tal y como viene siendo habitual en Aldi, se trata de una promoción temporal por lo que solo estará disponible hasta agotar existencias.