Nueva bajada de precio en Mercadona: la cadena de Juan Roig ofrece descuentos en leche, aceite, huevos, yogures...

Las claves

Las claves Generado con IA Mercadona ha aplicado una nueva bajada de precios en productos básicos como leche, aceite, huevos y yogures. Los descuentos ya están disponibles tanto en tiendas físicas como en la tienda online de la cadena. La medida busca aliviar el gasto de los consumidores y mejorar la competitividad de Mercadona en un contexto de inflación. Las rebajas afectan a centenares de referencias y pueden influir en la estrategia de precios de otras cadenas.

La cadena de supermercados Mercadona, presidida por Juan Roig, ha puesto en marcha una nueva bajada de precios que afecta a algunos de los productos más habituales de la cesta de la compra, como la leche, el aceite, los huevos o los yogures, entre otros.

La medida, ya visible tanto en su tienda online como en establecimientos físicos, se enmarca en la estrategia de la compañía para mejorar su competitividad y aliviar el gasto de los consumidores en un contexto económico aún marcado por la presión inflacionaria.

Las rebajas se extienden a centenares de referencias, con especial incidencia en productos básicos de consumo diario.

Captura de pantalla de Mercadona.

Entre los ajustes más relevantes figuran algunos como el precio de la leche en distintos formatos, así como en aceites, tanto de girasol como de oliva, patatas, yogures y otros productos de alimentación habitual. También los huevos, uno de los alimentos que más se había encarecido en los últimos meses, experimentan reducciones en algunos formatos, lo que contribuye a moderar el coste de la compra semanal.

Esta política de precios responde, en parte, a la evolución de los costes en origen, especialmente en materias primas agrícolas y energéticas, que tras fuertes incrementos en años anteriores han comenzado a estabilizarse o incluso a reducirse en determinados casos.

Además, la iniciativa se produce en un escenario en el que la alimentación sigue siendo uno de los capítulos que más preocupa a los hogares españoles.

De hecho, y a pesar de la moderación del índice general de precios, el coste acumulado de la cesta de la compra continúa en niveles elevados tras varios ejercicios de subidas significativas, lo que ha llevado a los consumidores a priorizar el ahorro y comparar más entre establecimientos.

En este contexto, Mercadona refuerza su estrategia centrada en el denominado "carro menú", es decir, el conjunto de productos básicos que componen la compra habitual de una familia.

Con esta política, la compañía busca no solo incrementar ventas, sino también mejorar la percepción de precios y fidelizar a sus clientes en un entorno de fuerte competencia dentro del sector de la distribución alimentaria.

Aunque las bajadas no suponen una reducción generalizada y profunda del gasto total, sí representan un alivio parcial para los consumidores y pueden tener un efecto arrastre sobre otras cadenas, que suelen reaccionar con ajustes similares para mantener su posicionamiento.