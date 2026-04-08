El pueblo español que tiene la fábrica de tortillas de Mercadona: hacen 600.000 al día y tiene 2.500 habitantes

Las claves nuevo Generado con IA En Funes (Navarra), con solo 2.500 habitantes, se encuentra la principal fábrica de tortillas de patata que abastece a Mercadona. La empresa Elaborados Naturales produce hasta 600.000 tortillas diarias tras una inversión de casi 40 millones de euros para ampliar su planta. La expansión de la fábrica supondrá la creación de más de 300 empleos directos, impulsando la economía local. Las tortillas, disponibles desde 2,60 euros, incluyen variedades como patata con cebolla, solo patata y chorizo.

En el municipio navarro de Funes, con alrededor de 2.500 habitantes, se encuentra una de las principales instalaciones de producción de tortillas de patata de España, responsable de buena parte de las que se comercializan en los supermercados Mercadona.

Lo que a simple vista podría parecer una industria más dentro del sector agroalimentario es, en realidad, un engranaje clave en el abastecimiento de uno de los productos preparados más consumidos del país.

Detrás de esta actividad se sitúa Elaborados Naturales, una compañía navarra que nació como iniciativa local en 2005 y que, en poco más de dos décadas, ha experimentado un crecimiento sostenido hasta consolidarse como líder nacional en la producción de tortillas refrigeradas.

Imagen de las tortillas de Mercadona.

Su desarrollo ha estado estrechamente ligado a su relación como proveedor de Mercadona, lo que le ha permitido escalar su capacidad productiva y ampliar su presencia en el mercado nacional.

Además, la empresa ha reforzado recientemente su estructura industrial con una inversión cercana a los 40 millones de euros destinada a la ampliación de sus instalaciones y la incorporación de nuevas líneas de producción.

Este impulso responde a una demanda creciente y se traduce en un objetivo ambicioso: alcanzar una capacidad de hasta 600.000 tortillas diarias, duplicando prácticamente los niveles anteriores. La magnitud de estas cifras sitúa a la planta como una de las más relevantes del sector en Europa.

El impacto de esta expansión va más allá de la producción. En un entorno demográfico reducido como el de este pequeño pueblo navarro, la actividad industrial se ha convertido en un motor económico de primer orden. De hecho, la previsión de creación de más de 300 empleos directos refuerza el papel de la empresa en la fijación de población.

El producto que sale de estas instalaciones forma parte del consumo cotidiano de millones de hogares españoles.

Su presencia en los lineales responde, en buena medida, a una política de precios competitiva que ha sido clave en su expansión. Las tortillas están disponibles por 2,60 euros, lo que las convierte en una alternativa asequible frente a la oferta de restauración o incluso a la elaboración en casa.

A este factor se suma la gran variedad de tortillas que vende la cadena valenciana; actualmente hay de cebolla con patata, solo de patata y de chorizo, aunque esta última con un precio más alto de 3,20 euros.