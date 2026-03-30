Acaba de llegar a Parfois el bolso en tendencia de esta primavera: está disponible por solo 19,99 euros y en cuatro colores

Las claves nuevo Generado con IA Parfois lanza un bolso bandolera efecto rafia por 19,99 euros, disponible en cuatro colores para esta primavera. El diseño destaca por su funcionalidad, estructura flexible y tamaño equilibrado, ideal para el día a día y viajes. Incluye forro interior y cierre con imán, aportando seguridad y comodidad sin renunciar al estilo. Su acabado efecto rafia es tendencia cada primavera-verano, y combina con looks informales y conjuntos más elaborados.

En un momento en que la moda busca cada vez más destacar sin dejarse el sueldo del mes, Parfois ha presentado una propuesta que responde a las necesidades del día a día moderno: el bolso bandolera con efecto rafia.

Este accesorio, pensado para mujeres prácticas que valoran la comodidad sin renunciar al estilo, presenta un diseño versátil que se adapta tanto a la rutina urbana como a los viajes, así como a los eventos más especiales.

Con un precio de 19,99 euros, este accesorio se presenta como una opción asequible y versátil dentro del catálogo de Parfois. Además, está fabricado con forro interior y un cierre con imán, lo que garantiza seguridad y resistencia al uso diario.

Bolso bandolera. Ref. 244413_BNM

El nuevo bolso bandolera efecto rafia de Parfois se perfila como una de esas piezas prácticas que no renuncian al estilo. Pensado para el ritmo dinámico del día a día, destaca especialmente por su equilibrio entre funcionalidad y diseño.

Uno de sus mayores atractivos es su estructura flexible, que permite adaptarse con facilidad a distintas necesidades.

En cuanto a sus dimensiones, presenta un tamaño equilibrado de 26.0x15.0x7.0 (LxAxA) que permite llevar lo esencial sin resultar aparatoso. Además, su diseño tipo bandolera facilita una distribución cómoda del peso, permitiendo llevarlo durante horas, ya sea cruzado o al hombro.

Desde el punto de vista estético, el bolso apuesta por el acabado efecto rafia, una tendencia que regresa con fuerza cada temporada primavera-verano.

Bolso bandolera. Ref. 244413_BNM

Este material aporta un aire natural y desenfadado, perfecto para looks relajados, aunque el diseño se eleva gracias a la solapa frontal, que añade un toque más estructurado y cuidado.

Su versatilidad es otro de sus puntos fuertes. Encaja con facilidad en estilismos informales —como vaqueros y camiseta básica—, pero también complementa conjuntos más elaborados, aportando un contraste interesante entre lo natural y lo urbano. Es, en definitiva, un accesorio pensado para acompañar tanto en el día a día como en planes de ocio o viajes.

En términos de funcionalidad, tal y como se ha mencionado anteriormente, incorpora cierre con solapa que ayuda a mantener el interior protegido. Este tipo de diseño responde a una clara orientación práctica sin perder de vista la estética.

No obstante, conviene tener en cuenta algunos aspectos. Al tratarse de un bolso con acabado efecto rafia y materiales ligeros, no ofrece la misma rigidez que otros modelos más estructurados. Esto implica que, si se sobrecarga, puede perder parte de su forma original.