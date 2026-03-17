Acaba de llegar a Kiabi la chaqueta primaveral más elegante y barata: disponible por 22 euros y en hasta 7 colores

Las claves nuevo Generado con IA Kiabi lanza una chaqueta vaquera corta para primavera, disponible en siete colores y por solo 22 euros. La chaqueta destaca por su diseño moderno con corte corto, cuello camisero y dos bolsillos delanteros tipo parche. Fabricada en algodón 100%, es ligera, transpirable y apta para combinar con camisetas, suéteres o vestidos. Se vende exclusivamente online, con tallas desde la XS hasta la XL, y permite recogida en tienda o envío a domicilio.

No hay momento más placentero que sacar las chaquetas de entretiempo cuando se acerca la primavera, ese punto del año en el que las mañanas y las tardes todavía refrescan, pero la luz y el sol invitan a aligerar capas y apostar por prendas versátiles y cómodas.

De hecho, una de las propuestas que está captando la atención de quienes buscan una prenda funcional y elegante sin disparar el presupuesto es la chaqueta vaquera corta que está disponible en hasta siete colores diferentes en Kiabi.

Esta prenda, disponible en la tienda online de la marca por 22 euros, se posiciona como una de esas piezas clave del armario de entretiempo gracias a su diseño y características técnicas.

Chaqueta vaquera. Referencia : FDR48

La chaqueta presenta un corte corto y cuello camisero que aporta un aire moderno sin renunciar a cierto clasicismo del denim, convirtiéndola en una pieza fácil de incluir en looks urbanos y cotidianos.

El frontal se cierra con botones, un detalle tradicional del denim que permite un ajuste cómodo y rápido. Además, en la parte delantera cuenta con dos bolsillos de parche, ideales tanto para llevar objetos pequeños como para añadir un punto visual interesante sin recargar la estética.

Con un largo aproximado de 70 cm en la espalda y un patrón que favorece diferentes siluetas, esta chaqueta está concebida para combinarse con prendas tan diversas como camisetas básicas, suéteres ligeros o incluso vestidos y faldas midi.

Al tratarse de algodón 100 %, su tacto es transpirable y ligero, cualidades clave en prendas de transición entre estaciones.

Chaqueta vaquera. Referencia : FDR48

Asimismo, tal y como se indica en la página web, la prenda se ofrece exclusivamente online, aunque permite la opción de reserva web y recogida en tienda (Click & Collect) sin mínimo de compra, o el envío a domicilio con plazos que, en la Península, oscilan entre 1 y 3 días laborables.

En cuanto a tallas, Kiabi ofrece esta chaqueta en una amplia gama que abarca desde la XS hasta la XL, cubriendo así la mayoría de morfotipos y adaptándose a distintas siluetas femeninas.

Pero eso no es todo, la gran versatilidad de colores disponibles (caqui, blanco, beige, rosa, amarillo, blanco y gris) encaja en lo que muchos estilistas y compradores buscan este año: prendas versátiles, cómodas y económicas.

Además, se presta a múltiples combinaciones —desde un look relajado con vaqueros rectos y zapatillas hasta una versión más elaborada con falda y botines—, lo que la convierte en un aliado perfecto para las fluctuaciones térmicas propias de la primavera.

Su precio de tan solo 22 euros la convierte en una alternativa muy atractiva teniendo en cuenta las prestaciones que ofrece y los cientos de outfit que puede solucionar.