Acaba de llegar a Zara la colección de precios especiales más elegante y sofisticada de la primavera desde 9,99€

Con la primavera a la vuelta de la esquina, las grandes cadenas de moda comienzan a ajustar sus catálogos con promociones especiales que buscan renovar el armario sin grandes desembolsos.

En este contexto, Zara, la enseña insignia del grupo Inditex, ha activado en su tienda online una sección de precios especiales en la que destacan varias prendas clave para la temporada de entretiempo.

Entre ellas sobresalen cuatro propuestas que presentan elegancia, funcionalidad y descuentos significativos: un pantalón ancho de cintura doble, una cazadora bomber efecto piel, una blazer entallada de cuello redondo y unos mocasines destalonados de serraje.

Pantalón ancho. Ref. 1608/822/505

Tal y como comentábamos, una de las piezas más destacadas de esta selección es el pantalón ancho de cintura doble, un diseño que sigue la tendencia de las siluetas amplias que dominan el panorama actual de la moda.

Este modelo presenta tiro alto con doble cinturilla, un detalle que aporta estructura visual y permite un ajuste más cómodo gracias al cordón incorporado.

El pantalón incluye pinzas en la parte frontal, bolsillos laterales y un falso bolsillo de vivo en la parte trasera, elementos que refuerzan su estética de sastrería relajada.

Además, la pernera amplia aporta movimiento y favorece la combinación con diferentes estilos, desde looks casuales con zapatillas hasta conjuntos más formales con mocasines o tacones.

Este modelo está disponible en tallas que van desde la XS hasta la XL y en hasta cuatro colores diferentes, entre los que destacan el caqui, beige, marrón y estampado de rayas.

Además, lo mejor de todo es que su precio es de 17,99 euros, tras un descuento del 39% sobre su coste original de casi 30 euros.

Cazadora bomber. Ref. 8073/075/681

Otra de las prendas destacadas es la cazadora bomber efecto piel, una reinterpretación moderna de la clásica chaqueta aviadora que lleva varias temporadas consolidándose como pieza esencial en el vestuario urbano.

El diseño presenta cuello redondo, cierre frontal con cremallera y acabados elásticos en puños y bajo, rasgos característicos del estilo bomber.

El acabado sintético imita la textura del cuero, aportando una apariencia robusta sin renunciar a la ligereza necesaria para los días de entretiempo. Su versatilidad permite combinarla con pantalones de corte amplio, faldas midi o incluso vestidos ligeros, adaptándose a diferentes estilos personales.

Esta cazadora se comercializa por solo 25,99 euros, situándose en un rango accesible dentro de las prendas exteriores de la marca.

Blazer entallada. Ref. 3046/411/802

Asimismo, dentro de la categoría de sastrería femenina, la blazer entallada de cuello redondo se presenta como una alternativa refinada a la americana clásica.

A diferencia de los modelos tradicionales con solapas, este diseño apuesta por un cuello redondo limpio, lo que aporta una estética minimalista y contemporánea.

La prenda destaca por su corte entallado, pensado para marcar la silueta y aportar un aire sofisticado tanto en contextos profesionales como en estilismos más formales. Gracias a su diseño sencillo, puede combinarse con blusas, camisetas básicas o incluso prendas de punto fino.

Esta blazer puede encontrarse por solo 22,99 euros, un precio que la convierte en una de las opciones más competitivas para quienes buscan incorporar una pieza de sastrería elegante a su armario.

Mocasín destalonado. Ref. 3534/710/709

Por último, el calzado también forma parte de esta selección con el mocasín destalonado de serraje, una propuesta que mezcla tradición y comodidad. Este modelo mantiene la silueta clásica del mocasín, pero incorpora un diseño destalonado tipo mule, que facilita su uso y aporta un toque contemporáneo.

El material principal es serraje, un acabado de cuero suave con textura aterciopelada que aporta sofisticación al conjunto. Su diseño sencillo y su paleta de colores neutros permiten combinarlo con pantalones de sastrería, denim o vestidos primaverales.

Este modelo está a la venta por solo 22,99 euros y está disponible desde la 35 hasta la 42, lo que lo convierte en una opción práctica para quienes buscan un calzado elegante pero cómodo para el día a día.