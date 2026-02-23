Aterriza en Carrefour el zapatero con cajones abatibles más elegante, versátil y barato: está rebajado casi un 60%

Las claves nuevo Generado con IA Carrefour ofrece un zapatero Dormidan con tres puertas abatibles, actualmente rebajado casi un 60% y disponible por 49,90 euros. El mueble está fabricado en melamina de alta calidad, combina blanco y roble, y destaca por su diseño moderno y funcional. Permite almacenar hasta 18 pares de zapatos, aprovecha la verticalidad y resulta ideal para espacios pequeños o viviendas urbanas. El zapatero se entrega desmontado, con instrucciones claras para facilitar el montaje, y puede adaptarse a otros usos en el hogar.

En cuestión de moda, hay compras que parecen irresistibles y difíciles de controlar, y ninguna lo demuestra mejor que los zapatos.

Cada par cuenta una historia: desde el diseño que marca tendencia hasta la comodidad que buscamos en nuestro día a día.

Sin embargo, tenerlos todos a mano y organizados puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza. Por eso, contar con un aliado práctico y estilizado, como el zapatero rebajado que ofrece Carrefour, se vuelve casi indispensable en cualquier hogar moderno.

El zapatero Dormidan está fabricado en melamina de alta calidad, un material resistente y fácil de limpiar que asegura durabilidad incluso en el uso diario.

Su estética moderna combina blanco con detalles en roble, ofreciendo un acabado neutro y elegante que se integra con facilidad en distintos ambientes: recibidores, pasillos o habitaciones. Las líneas rectas y minimalistas aportan luminosidad y sensación de orden sin recargar el espacio.

Este diseño no solo busca la estética: cada elemento está pensado para la funcionalidad. Las tres puertas abatibles con freno de seguridad protegen el calzado del polvo y facilitan el acceso a su interior, mientras que los estantes internos permiten organizar cada par de manera eficiente.

Con unas dimensiones de 110 cm de alto, 60 cm de ancho y 24 cm de profundidad, este zapatero aprovecha la verticalidad para almacenar hasta 18 pares de zapatos, dependiendo del tipo y tamaño de calzado.

Asimismo, su estructura permite mantener orden incluso en espacios reducidos, convirtiéndolo en una opción ideal para pisos urbanos o viviendas donde cada centímetro cuenta.

El mueble se entrega desmontado, acompañado de instrucciones claras que facilitan un montaje sencillo. Aunque no incluye herramientas, el ensamblaje es accesible incluso para quienes no tienen experiencia en bricolaje.

Además, más allá de su función principal, el zapatero puede adaptarse a otros usos: en habitaciones infantiles puede almacenar ropa o accesorios, y en pasillos amplios funciona como mueble auxiliar sin obstaculizar la circulación.

Lo mejor de todo es que actualmente, Carrefour ofrece este zapatero por solo 49,90 euros, con envío gratuito en compras online. Este precio supone un ahorro frente a su precio habitual de 120,90 euros.