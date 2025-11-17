Aterriza en Decathlon la chaqueta más cómoda y barata del otoño: disponible en dos colores por 16,99€ y en 7 tallas

Sin duda, noviembre es uno de los meses en los que más se disparan las ventas de prendas de entretiempo, motivado por la bajada de temperaturas, la llegada de las primeras lluvias constantes y la necesidad de equiparse para el invierno.

En este contexto, Decathlon ha lanzado una chaqueta que está captando la atención de muchos consumidores: un modelo con tejido aislante del frío, ligero y funcional que destaca por su excelente relación calidad-precio.

Con un coste de 16,99 euros, la firma deportiva ha vuelto a posicionarse entre las opciones más accesibles del mercado para quienes buscan una prenda fiable sin gastar demasiado.

Chaqueta polar. Ref. 8550837

Se trata de la chaqueta polar Quechua MH100, una prenda diseñada para ofrecer abrigo sin aportar peso innecesario y que, año tras año, gana popularidad entre mujeres que buscan una opción económica pero eficaz.

La MH100 es un polar pensado como segunda capa térmica, es decir, una prenda destinada a retener el calor corporal mientras se mantiene la transpirabilidad durante el movimiento.

Su tejido de poliéster presenta un acabado raspado en el interior que crea pequeñas cámaras de aire capaces de conservar la temperatura sin agobiar.

Gracias a una densidad aproximada de 200 g/m², proporciona calidez suficiente para climas fríos moderados, ya sea en excursiones, en los paseos diarios o en el día a día cuando bajan las temperaturas.

Otro de los grandes atractivos de este modelo es su ligereza. No añade volumen y permite moverse con total libertad, algo esencial en actividades de trekking.

Además, su diseño con cremallera completa facilita la ventilación y facilita una regulación óptima de la temperatura, mientras que el cuello alto ofrece un extra de protección frente al viento.

Pero eso no es todo, la prenda incorpora dos bolsillos delanteros con cremallera que resultan muy útiles para guardar objetos pequeños como llaves, guantes o incluso el móvil.

Asimismo, su corte entallado, pensado para acompañar el movimiento natural del cuerpo, hace que se adapte bien a distintas siluetas y facilite el uso de capas adicionales como impermeables, cortavientos o chaquetas de media montaña.

En cuanto a variedad, la Quechua MH100 está disponible en tallas que van desde la XS hasta la 3XL, cubriendo una amplia gama de cuerpos y ofreciendo un ajuste cómodo.

Además, también se puede encontrar en hasta dos colores diferentes, entre los que destacan tonos clásicos como el azul petróleo y el morado brumoso.

Otro aspecto que no podemos dejar pasar es su precio, y es que actualmente podemos hacernos con esta chaqueta por solo 16,99 euros, tras un descuento de 3 euros.