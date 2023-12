Alerta por el precio de los alimentos en Navidad: la OCU registra máximos en la compra de 2023

Cada año, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) registra los precios de alimentos típicamente navideños. El estudio intenta ver cómo evolucionan y servir de ayuda para planificar los menús de estos días. Según han publicado estos días, basándose en una primera toma de precios un mes antes de la Navidad, han comprobado que los máximos históricos alcanzados el pasado año se mantienen: en líneas generales, exponen, "no hay subidas respecto a 2022, pero volvemos a afrontar unas navidades carísimas".

"Veremos si esta tónica se mantiene en los días sucesivos", apuntan desde la OCU. Y describen a la Navidad como "una época en donde por lo general se tiende a gastar más". "Las familias hacen un desembolso importante comprando los alimentos más típicos de los menús navideños", continúan, "y una queja recurrente de los consumidores es que estos productos precisamente suben su precio justo antes de Navidad".

¿Es eso cierto?, se preguntan. "¿Cuánto se puede ahorrar adelantando las compras?", añaden. Para dar las respuestas, desde la OCU han hecho el estudio de precios con los productos frescos más habituales de estos días, con los de temporada que solo se encuentran en Navidad o con los de mayor calidad y de precio más alto, que se reservan para conmemoraciones especiales.

Cuáles son los resultados obtenidos

Por los resultados obtenidos, en la Navidad de 2023 se mantienen los máximos del año pasado. "Estamos en un entorno inflacionista y los precios de los alimentos no son ajenos a ello: productos básicos como el aceite, el azúcar, las patatas, el arroz, algunas carnes... no han parado de subir en los últimos meses, por lo que no es de extrañar que muchos precios superen los máximos del año pasado", advierten.

En un primer muestreo se comprueba que los precios de los alimentos escogidos repiten en los máximos del año pasado. El modus operandi es sencillo: seleccionan 16 productos muy típicos de las fechas navideñas y otros que podrían ser unos buenos sustitutos. Se centran en productos frescos como el cordero lechal para asar por cuartos, redondo de ternera, pularda, pavo, jamón ibérico de cebo al corte (50%), lombarda, piña, granada, besugo, lubina de acuicultura, merluza al corte, angulas, langostinos cocidos no congelados (calibre 40/60), percebes gallegos, almejas babosas y ostras (docena).

[Las 4 mejores cestas de Navidad gourmet para sorprende a tus seres queridos]

Este año, han buscado los precios en supermercados, hipermercados, grandes almacenes y mercados municipales en 10 ciudades españolas: Albacete, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza. Allí han recogido los precios desde finales de noviembre, en una primera toma.

La segunda tendrá lugar después del puente de la Constitución, cuando ya se esté en plena temporada prenavideña. Y, por último, verán el precio de los 16 alimentos en la víspera de las fiestas, valorando la evolución de los precios de cada producto en 2023 y con respecto a los ocho años anteriores. Así, han elaborado una tabla donde se puede comprobar el alto precio de la muestra:

Lista de precios en noviembre.

Viendo la comparación, los productos son tan caros como en 2022 y, en conjunto, no hay una subida clara respecto a los precios de la pasada Navidad, cuando se marcó un máximo histórico. Eso no quiere decir que haya buenos precios, sino que "difícilmente pueden superarse los niveles tan elevados de la Navidad del año 2022". Siete de los 16 productos que conforman la clásica cesta navideña son ahora más caros que en la primera toma de 2022.

Las almejas, por ejemplo, son ahora un 23% más caras; el besugo, un 11% más; y hay subidas algo menores en la lombarda, el redondo de ternera o el pavo. La piña o los percebes están casi igual. Las bajadas de precio más significativas son las de la lubina y la merluza (tienen un precio un 13% inferior al de 2022) y los langostinos (cuestan un 12% menos).

[Cinco trucos para no engordar esta Navidad: los consejos de dos nutricionistas]

La cesta navideña, en suma, es un 44,4% más cara en ocho años. Comparando los precios recogidos en esta primera toma a lo largo de los años, vemos que no hay diferencia entre 2022 y 2023, pero respecto a 2015 se registra una subida media de más del 44%.

Y muchos de estos alimentos están en los últimos años más caros de lo que han estado nunca: el besugo o las almejas han disparado su precio entre 2022 y 2023 a valores inusitados. El cordero, la merluza, los percebes e incluso la lombarda, productos típicamente navideños, han subido en torno a un 50% en estos nueve años. Solo la pularda y la lubina han mantenido un precio estable y más ajustado a lo largo del tiempo.

Sigue los temas que te interesan