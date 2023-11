Mercadona confirma la retirada de este postre de sus tiendas: era el más buscado y valía solo 2,80 €

Mercadona es la cadena de supermercados más importante de España y una de las más potentes del mundo. La calidad de sus productos y la competitividad de sus precios le convierten en la opción preferida de millones de clientes cada día en nuestro país. Además, se trata de una empresa que siempre piensa en su público.

Por eso, es habitual que cada semana el gigante valenciano lance nuevas novedades en sus tiendas. Sean cuales sean los sectores comerciales que ataque, casi todas sus propuestas se traducen en éxitos de ventas. Así es como su marca particular, Hacendado, es capaz de competir con cualquiera que se ponga delante en calidad, pero a unos precios mucho más razonables en la mayoría de ocasiones.

Sin embargo, en algunas situaciones, la entrada de nuevos productos a las tiendas también implica la salida de otros. Y como sucede con el caso que explicamos a continuación, pueden tratarse de la retirada de artículos que son éxitos de ventas. Es lo que ha sucedido con el helado de stracciatella que, tal y como ha confirmado la marca, ya no podrá encontrarse en sus supermercados.

Mercadona retira uno de sus helados más buscados

El helado de stracciatella de Hacendado ya es historia. Así lo ha confirmado Mercadona, quien ha decidido no reponer en sus tiendas uno de los postres más deseados por sus clientes, los cuales han recibido con gran pesar el tener que despedirse de este demandado producto.

El mes de noviembre ha supuesto el fin de este helado que tenía un precio medio de unos 2,80 euros para sus tarrinas de casi un litro. La confirmación de su retirada ha llegado a través de redes sociales, concretamente de Twitter. Un usuario, habitual cliente de la cadena valenciana y amante de este producto, preguntaba si había pasado algo con su helado favorito.

Hola 👋🏻. Ya no tenemos el helado de stracciatella a la venta 😕, pero volveremos a tenerlo para la próxima campaña de verano 2024 😉. Saludos. — Mercadona (@Mercadona) November 15, 2023

Tristemente, desde Mercadona le informaban que por decisión empresarial, y atendiendo a los cambios climatológicos seguramente, se había procedido a no realizar más reposiciones del helado de stracciatella en todas sus tiendas. De esta forma, no será posible adquirirlo en lo que resta de 2024.

No obstante, hay una buena noticia, aunque a largo plazo, ya que los fanáticos de este postre, o complemento veraniego, podrán volver a disfrutar de él cuando arranque la 'Campaña de Verano' de Mercadona del próximo año. De esta forma, aunque la noticia suponga un fiasco para miles de clientes, solo será algo temporal, ya que su retirada no es definitiva y no se debe a ningún problema. Simplemente, a la llegada del invierno y a la reducción lógica de la demanda de este tipo de alimentos que provoca el frío.

Como viene siendo habitual en las últimas fechas, muchos clientes se dirigen a través de redes sociales a Mercadona para transmitir sus dudas, sus sugerencias y sus propuestas. Pero en muchos casos, lo hacen para realizar consultas de este tipo sobre productos o servicios.

Recientemente, se está produciendo la retirada de muchos alimentos que resultaban el postre perfecto de muchos clientes. Antes del mencionado helado de stracciatella lo fue, por ejemplo, la mousse de chocolate de la marca Hacendado. La parte positiva de estas retiradas es que Mercadona siempre ofrece a sus clientes un amplio abanico de alternativas para que sigan confiando en la cadena líder de supermercados.

