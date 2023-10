Las nuevas zapatillas de estar por casa de Lidl para invierno: todos los modelos por 4,99 euros

Se acabaron las comidas al aire libre, las noches calurosas y los campings. Ahora ya, lo que más apetece es quedarse en casa a disfrutar de buenas películas con unas palomitas y una manta para no pasar frío. Por ello, uno de los imprescindibles de esta época del año son unas zapatillas cómodas para estar en casa, como las nuevas que vende Lidl por solo 4,99 euros.

La comodidad extrema ha pasado a ser un básico en nuestro día a día. Gracias a la cadena alemana, con estas zapatillas, andar por casa será todo un lujo, y lo mejor de todo, sin dejarte el sueldo del mes. Están disponibles en dos modelos diferentes decoradas con diferentes estampados de figuras geométricas. Es muy difícil que te quedes sin las tuyas porque las hay en muchas tallas: desde la 36 hasta la 41. No obstante, no te relajes ya que desde la página web informan de que quedan pocas unidades.

Este calzado es perfecto además, para que no manches el suelo de tu casa al acceder a ella con los zapatos de calle. También, sirven para dar un respiro a tus pies: sobre todo cuando llevas todo el día de un lado para otro. Además, por ese precio tan bajo, puedes comprar varias y regalárselas a tu familia para que todos llevéis el mismo diseño de calzado en el hogar.

Zapatillas de estar por casa. Lidl.

Con un diseño sencillo y abiertas por el empeine han sido fabricadas con materiales de alta calidad que las otorgan suavidad y resistencia. De hecho, cuentan con plantilla acolchada que favorece la comodidad al andar.

Aunque las bajas temperaturas están aterrizando en nuestras ciudades, la realidad es que no inauguramos la temporada invernal hasta que no nos compramos las zapatillas de la temporada. Así que corre, no te vayas a quedar sin tu par.

Sigue los temas que te interesan