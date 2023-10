La nueva vajilla Soft Star de Alcampo: 18 platos llanos, hondos y de postre por 32,95 euros

La vajilla es uno de esos elementos imprescindibles en todas los casas, no importa si es vivienda habitual o segunda residencia, ni cuántas personas vivan en ella. En cualquier hogar resulta esencial tener un juego de platos sobre los que servir las diferentes comidas del día. Por ello, si eres de los que siempre les gusta estar a la última, no puedes dejar pasar el último bombazo de Alcampo. La cadena española no deja de sorprendernos con su catálogo lleno de productos con precios de escándalo.

Esta semana debuta con la vajilla Soft Star, un novedoso set de 18 piezas para 6 servicios con un diseño de lo más original, moderno y elegante. Actualmente el pack está a la venta por 32,95 euros, un importe que merece la pena ya que por calidad, funcionalidad y diseño sin duda es un producto que marca la diferencia.

La vajilla está formada por 6 platos llanos, 6 platos hondos y 6 platos de postre, fabricada en porcelana de primera calidad que la convierte en un menaje duradero siempre y cuando lo cuides bien, por lo que si la proteges de golpes, puede durar muchos años. Además, con este set podrás disfrutar de cualquier tipo de comida, así como de celebraciones ya que se tratan de unos platos de lo más atemporales.

Vajilla completa. Alcampo.

Asimismo, desde el propio supermercado recomiendan lavar los platos en el lavavajillas para eliminar correctamente toda la suciedad y evitar que se raje mientras se está fregando a mano. Y, sí ya que vas a Alcampo de paso quieres renovar también los vasos o la cubertería de tu cocina, puedes encontrar en sus estantes diferentes modelos de estos productos baratos y prácticos.

La verdad es que este supermercado nos asombra cada vez más con sus novedades. En su catálogo se pueden encontrar productos de todo tipo con una inmejorable relación calidad- precio.

