El nuevo zapatero de Alcampo con gran capacidad: entran hasta 12 pares y por 11,99 euros

Para muchos, el simple hecho de mantener ordenado el armario puede suponer un quebradero de cabeza. Poco espacio, mucha ropa, zapatos amontonados, muy poco funcional y nada cómodo... son problemas del día a día que seguro que sufre más de uno. Y es que, el orden y la limpieza son dos aspectos clave en casi todas las casas. Por ello, se hace imprescindible reservar un espacio para un zapatero como el que nos ofrece Alcampo tirado de precio.

La cadena ha traído esta práctica solución para guardar de forma limpia, ordenada y sin polvo todo tipo de calzado. Esta estantería cuenta con 4 baldas con gran estabilidad gracias al armazón tensado de metal. Lo mejor de todo es su precio, y es que por solo 11,99 euros podrás almacenar hasta un total de 12 pares de zapatos.

Aunque solo está disponible en color gris, se trata de un mueble de lo más combinable. Además, si cuentas con el espacio reducido, es ideal para colocarlo en cualquier rincón, e incluso moverlo en todo momento. Su medida de 59,5x29x73 centímetros te permitirá colocarlo allí donde desees, sin importar que el espacio sea justo.

Estantería para zapatos. Alcampo.

Olvídate de tener todo el calzado por ahí tirado, con este mueble podrás elegir tu zapato perfecto con tan solo echar un vistazo. Aparte de la elegancia y funcionalidad, que es evidente, esta estantería te ayudará a encontrar la pieza ideal que combine con tu conjunto del día.

Pero eso no es todo, si eres de los perezosos que no compra muebles por no tener que montarlos, estás de enhorabuena. El montaje de esta estantería es muy sencillo, en tan solo unos minutos lo tendrás listo para su uso. No dudamos en que será pan comido.

Sigue los temas que te interesan