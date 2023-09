La mopa para limpiar los cristales de Carrefour que quita la suciedad en segundos: cuesta 7,59 €

Limpiar los cristales es una labor tan necesaria como importante en el mantenimiento del hogar, y es que, una casa no está del todo limpia hasta que estos estén relucientes. De hecho, suele ser una de las zonas que más se ensucian, y a su vez, la que más complicado resulta limpiar. No obstante, dejar bien limpias las ventanas no es tarea fácil, en la mayoría de ocasiones terminan con más manchas que al principio y todo el suelo lleno de agua. Por eso, Carrefour ha lanzado la solución definitiva para acabar con la suciedad más resistente y por solo 7,59 euros.

El limpiacristales de la cadena francesa es uno de los productos más económicos del mercado y a su vez, que mejores resultados obtienen. Seguro que a todos nos ha pasado estar horas y horas dándole a los cristales con diferentes productos. Bien, pues gracias a Carrefour, por menos de 10 euros, conseguirás ese resultado tan deseado. Este maravilloso invento de la cadena no dejará marcas ni gotas de agua sucia gracias a la ventosa y mopa que vienen integradas.

Además, gracias a su longitud y su ligero peso se podrá usar en todo tipo de superficies lisas como azulejos, ventanas, espejos o cabinas de ducha, sin ningún tipo de incomodidad ni excesivos esfuerzos.

Limpiacristales con mopa.

Lo mejor de todo es su sencillo uso y es que tan solo hay que rociar producto para los cristales y a continuación pasar el aparato sobre la zona a limpiar para retirar todo el líquido sobrante. Se puede usar a una mano y en cualquier dirección, incluyendo posiciones inclinadas, horizontales e incluso por encima de la cabeza.

Sigue los temas que te interesan