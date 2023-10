Ana Mena desvela cuáles son las patatas fritas que le vuelven loca: cuestan 1,99 euros en el supermercado

Confirmada como una de las principales exponentes del pop español, Ana Mena lleva dos años siendo la artista con más números uno en la radio. La cantante malagueña triunfa con su música allá donde va, especialmente después de estrenar su último álbum, 'Bellodrama'. De hecho, sin ir más lejos, así lo hizo este miércoles durante su visita a El Hormiguero, donde además de presentar su nuevo single, Madrid City, y adelantar las próximas citas de su actual gira Bellodrama Tour, también mostró su lado más personal. En su charla con Pablo Motos, además de su faceta profesional y artística, Ana Mena confesó algunos de los gustos y hábitos que la identifican.

En el videoclip se puede ver a la artista saliendo de fiesta por la capital, y por ello, Pablo Motos quiso saber cómo era su sábado perfecto: "¿Te gusta más salir o quedarte en casa?".

Tras pensarlo unos segundos, Mena aseguró ser más casera, dando una curiosa explicación: "La canción es como mi álter ego. Muestra lo que no soy. Un sábado por la noche seguramente me encontrarías con una bolsa de Doritos y en el sofá viendo un drama". La cantante aseguró que este snack, que podemos encontrarlo en cualquier supermercado por menos de 2 euros, es uno de sus imprescindibles más seguros para disfrutar tanto sola, como en compañía.

Doritos.

Momentos más tarde, tanto Ana Mena como Pablo Motos interpretaron una coreografía con Marron al ritmo de 'Madrid City', dando lugar a una de las anécdotas más inesperadas de la carrera profesional de la joven. "¿Es verdad que se filtró tu último single?", se interesó Motos. "Sí, y lo peor de todo... ¡Es que fui yo misma! Fue un marrón tremendo", exclamó, entre risas.

"La canción la grabé en Los Ángeles, todo en una tarde. Cuando tenía la maqueta lista, la pasé con el link por mi grupo de WhatsApp de amigos de confianza, sobre las 12 de la noche desde allí. Y les encantó. Y no me di cuenta, pero subí las capturas del grupo a stories de Instagram, y se filtró la canción", contó la cantante. "Hasta tuve que pedir a mis clubs de fans que no contaran nada. ¡Soy un desastre!", manifestó.

