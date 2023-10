“¡Hazlo! Y si te da miedo, ¡hazlo con miedo!”

Soy una persona humilde, muy sencilla, muy inquieta, y a la que le gusta mucho aprender, conocer a gente nueva y hacer muchas cosas. Desde el punto de vista más profesional, siempre he tenido mis objetivos claros, he sabido adónde quería llegar y he trabajado duro para conseguirlo.

Ha sido una trayectoria de mucho trabajo y mucho esfuerzo. Vengo de una familia de clase media-humilde. La vida no ha sido sencilla, pero aprendes a navegar con lo que tienes, intentando sacarle el máximo partido.

Lo que más destacaría de mi trayectoria es la voluntad de aprender y crear oportunidades para mi desarrollo personal y profesional. Igualmente, destacaría una parte más social orientada a encontrar soluciones y ayudar a personas.

A pesar de todo el esfuerzo y las dificultades que he tenido que superar, me considero una persona afortunada y me gustaría devolver a la sociedad parte de lo que me ha dado.