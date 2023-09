Estos son los días que podrás ir al cine por solo 3,50 euros: conoce los increíbles descuentos

Regresa a las salas de proyecciones de España la espera Fiesta del Cine. La XXI edición vuelve acompañada de precios muy reducidos para que los espectadores puedan disfrutar de las películas más esperadas en la gran pantalla. Concretamente, las personas que acudan a las salas de cine podrán visionar la cartelera por 3,50 euros.

Este evento pretende aumentar la asistencia a las salas españolas como hábito social y cultural. Se celebra desde el año 2009, aunque desde 2011, se hace de forma semestral. Un hecho que proporciona la posibilidad de acudir al cine de muchas personas que tienen dificultades económicas para pagarse una entrada.

Desde el inicio de la pandemia, las personas mayores de 65 años son las que más han tardado en recuperar su rutina y en volver a ir a las salas de cine. Pese a la retirada de las restricciones por la Covid-19 y de que la OMS ha declarado el fin de la pandemia, el sector cultural sigue siendo uno de los más afectados por la epidemia.

Desde el año pasado, la organización de la Fiesta del Cine, en colaboración con la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, creó la figura del embajador o embajadora de esta fiesta.

Toni Acosta y Ernesto Alterio fueron los primeros y este año se suman Susi Sánchez y Luis Zahera, ambos ganadores de premios Goya y muy queridos por el público español.

¿Qué días se puede disfrutar de la Fiesta del Cine?

La XXI edición de la Fiesta del Cine se celebrará en España en varias salas de cine. Los días en los que se puede disfrutar de este evento abarcan desde el lunes, 2 de octubre, hasta el jueves, 5 de octubre. En cuanto al precio, vuelve a ser el mismo que en ocasiones anteriores: 3,50 euros.

Como novedad, este año no será necesario acreditarse como asistente de la Fiesta del Cine en la página web. Sin duda, durante los cuatro días que dura la promoción, miles de personas pasarán por las salas de cine para disfrutar de todas las películas que se encuentran en la cartelera.

La promoción estará disponible en todas las películas que aparezcan en la cartelera durante el 2, 3, 4 y 5 de octubre. Aunque no incluye a las películas que cuenten con proyección 3D o salas de cine especiales que tengan butacas VIP. En ellas se aplicará un suplemento especial en el precio.

Desde el miércoles 27 de septiembre se podrán empezar a adquirir las entradas anticipadas para la Fiesta del Cine. Del mismo modo, también se podrán comprar en las taquillas y quioscos habituales en los cines, así como en la página web.

Las películas que están en la cartelera de los cines

Aunque todavía faltan unos días para poder disfrutar de la Fiesta del Cine, los espectadores que acudan a las salas de cine españolas podrán disfrutar de películas como After, Barbie, Misterio en Venecia, La Monja II, The Creator, Saw X o Los Mercenarios 4, entre otras.

Asimismo, aparecerán otras nuevas películas junto a Ninja Turtles: Caos mutante, Campeonex o El regreso de Johnny Depp en Jean du Barry.

