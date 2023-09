El precio del aceite de oliva de España que irrita a los usuarios: más caro que en Italia y Portugal

El aceite de oliva es uno de los productos básicos de la cesta de la compra que ha aumentado su precio y que ha generado más indignación entre los consumidores. En las últimas semanas, muchos usuarios de Twitter han comparado el precio del aceite de oliva español con el de otros países como Italia y Portugal.

Mientras continúa la búsqueda por la botella más barata de los supermercados españoles, los consumidores han aprovechado para comparar los precios a los que se vende el aceite de oliva español.

El precio del aceite de oliva ha sufrido un aumento de hasta un 30%, alcanzando los 10 euros por litro en este verano 2023. Como consecuencia, las ventas de aceite de oliva han descendido un 18% tras el aumento de los costes de producción y el impacto del sector en las botellas de todas las marcas y variedades.

El precio del aceite de oliva en España y Portugal

En el caso de Portugal, un usuario de la red social X (antigua Twitter) ha mostrado su indignación ante una diferencia de precio de 13,76 euros con el aceite que se vende en España.

"¿Qué os parece? El mismo aceite vale en Portugal un precio y en España otro precio", publicaba este usuario.

"¿Qué os parece? El mismo aceite vale en Portugal un precio y en España otro precio", publicaba este usuario.

En la imagen se aprecia cómo el aceite de oliva virgen extra en España cuesta 41,95 euros frente a los 28,18 euros en Portugal. Mientras que el litro en España vale 8,39 euros, en Portugal, solo cuesta 5,64 euros.

El tuit ya cuenta con más de 1.700 'me gustas', 1.300 retuits y 132 comentarios. Entre ellos, destaca la indignación de los consumidores. "Voy a ir a Portugal a hacer arbitraje con el aceite", "es la ley del mercado oferta/demanda si lo compran a ese precio lo venden, subirá más si lo siguen comprando seguirán subiéndolo hasta que pum, no se compre" o "cómo se come esto, qué barbaridad", han comentado.

El precio del aceite de oliva en España se ha incrementado por diversos factores que afectan a su producción. Concretamente, se debe a la mano de obra que se necesita para el cultivo del olivo.

El aceite de oliva está determinado por los gastos de poda, de arado, de los tratamientos con plaguicidas, de la cosecha de aceitunas, el proceso de molienda y los gastos de etiquetado, las botellas y garrafas.

El precio del aceite de oliva en España e Italia

En Italia, el aceite de oliva vale un 6% menos que en España. Una usuaria de la red social X ha compartido una imagen de un establecimiento de Italia donde se aprecia que el litro del aceite de oliva virgen cuesta 4,99 euros. En la etiqueta figura una rebaja del 24%, por lo que antes costaba 6,59 euros.

En este país el precio del aceite de oliva también se ha incrementado un 50%, tal y como asegura Xataka. Mientras que en 2022 el litro de aceite costaba 4 euros, actualmente supera los 8 euros.

Este tuit tiene cuenta ya con miles de reproducciones. "Tiene pinta de ser local" o "deberíamos dejar de consumirlo, por un mes sin este producto no se muere nadie y ya veríamos", han comentado algunos usuarios.

La directora gerente de la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español, Teresa Pérez, ha asegurado en Cuatro al Día que el precio del aceite se debe al momento en el que estos lleguen a los establecimientos. "Hoy en día en España tenemos una rotación de producto mucho más alta y, por lo tanto, los precios en origen se repercuten antes al consumidor", ha explicado.

