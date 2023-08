El peligroso error común que cometemos todos al preparar la pizza en nuestra casa

A quién no le gusta comprarse una pizza en el supermercado y pensar en lo bien que van a cenar de camino a casa. El secillo proceso que se debe seguir a la hora de cocinar una pizza, sumado al barato precio y la increíble esxperiencia, hace que este plato preparado sea uno de los favoritos de los españoles. Para hacerlas hay que precalentar el horno, sacarla del envoltorio, meterla en el calor, esperar unos 8 minutos y... ¿devolverla a su bandeja? Error.

Según cuenta un famoso tiktoker, este último paso puede ser muy peligroso y poner en riesgo nuestra salud. Reutilizar la bandeja de plástico en la que viene la pizza no es lo más recomendable y es uno de los errores más comunes a la hora de preparar este plato. Lo ideal es sacarla y ponerla en un plato o en una bandeja.

[Lo que no te han contado sobre la sandía y el melón ya cortados del súper: por qué no comprarlos]

La explicación la da Mario Sánchez, tecnólogo alimentario y divulgador sobre nutrición alimentaria, que cuenta con un canal de TikTok llamado @lodelcomer, donde ha hablado sobre la mala costumbre de colocar la pizza en este recipiente nada más salir del horno.En la publicación, explica que ese "es uno de los errores de seguridad alimentaria más típicos que cometemos cuando vamos con los colegas o en fiestas cotidianas".

Más adelante, el divulgador cuenta que "poner la pizza en su base de plástico es un error bastante grave, porque ahí estamos provocando que ese plástico, que no está preparado para aguantar el calor residual que tiene la pizza". Y confirma que esto puede tener graves riesgos para nuestra salud, porque "el plástico se derrite, y en ese momento estamos provocando que se trasladen partículas potencialmente peligrosas hacia el alimento que vamos a consumir".

[Cómo identificar cuándo te han vendido pan congelado en el súper: la OCU desvela las claves]

El vídeo ya acumula casi 200.000 reproducciones y 7.000 me gusta, además de una gran cantidad de comentarios. Algunos de los usuarios han querido entrar al trapo y han dicho cosas como las siguientes: "30 años haciéndolo y aquí seguimos"; "Como pizza y encima la espicho antes, no veo el problema"; "También lo he metido al microondas, pura proteína."

Sigue los temas que te interesan