Así se puede pelar y cortar la piña en solo unos segundos: la máquina viral de un super español

Con el desarrollo tecnológico, los supermercados han ido incorporando diferentes tipos de máquinas con el paso de los años. Remodelar es importante para adaptarse a las necesidades de los clientes. Aunque no sería posible sin la ayuda de algunas empresas.

La compañía valenciana de Zummo comenzó a diseñar en la década de los 90 sus máquinas para exprimir zumos debido a que se buscaba una solución más rápida e higiénica para elaborarlos. Los primeros en acogerlas fueron los bares y cafés, hoteles y restaurantes de la Comunidad Autónoma de Valencia, y un poco más tarde llegaron a algunos locales de la capital española, Euskadi, Cataluña, islas Baleares y Canarias. Ahora cuenta con 40 fabricantes de estas a nivel mundial, como Zumex, entre otros.

El éxito ha sido notable, ya que hace siete años la compañía facturaba más de 8 millones de euros, mientras que antes de la COVID-19 el negocio obtuvo un beneficio de 21 millones de euros gracias a la venta de las máquinas. Gracias a ellos, las exprimidoras llegaron no hace muchos años a Mercadona, Bonpreu o Carrefour Market.

Supermercados que, junto a Lidl, también tienen máquinas para cortar el pan. Estas funcionan de la siguiente manera: el cliente es el encargado de introducir el pan en el hueco para ello; posteriormente se ocupará de elegir el corte que quiere según el grosor y en cuestión de unos segundos tendrá su pan listo para ser consumido.

Ahora, algunos establecimientos locales españoles han decidido incorporar máquinas para pelar y cortar la piña, como ha mostrado el tiktoker @gogoespana en su vídeo viral de TikTok. "Hace el trabajo duro quitando la piel...", explica. Simplemente hay que introducir la fruta en la máquina, cerrar la tapa metálica, introducir debajo el envase de plástico donde caerá la parte comestible de la piña y esperar un poco. "Piña fresca y recién cortada en unos segundos".

"Mucho desperdicio"

El vídeo ha recibido más de 2.000 'me gustas' y más de 100 comentarios. Destacan los de los usuarios españoles que aún no saben de la existencia de esa máquina para cortar piñas: "¿Eso en qué tienda lo has visto?", "soy de España y aún no he visto esa máquina", "¿dónde está? Yo quiero" o "¿dónde está en España? No lo he visto en mi zona".

[El polémico desayuno 'exclusivo' de Andalucía que aviva el debate: "Es extraño y exótico"]

Otros critican la función de la máquina: "Mucho desperdicio", "pero se cortó la mitad de la fruta", "pagas por la piña entera y te llevas la mitad", "¿dónde está el resto?" o "media piña fuera".

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan