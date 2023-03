El bombazo de Carrefour: arrasa con un conjunto de una mesa y cuatro sillas que cuesta 50 euros

Tenemos un pie casi en la primavera, lo que supone buenas temperaturas, sol, poder disfrutar de las tardes al aire libre y por último, pero no menos importante, poder ir de camping. Para ello es necesario disponer de los complementos perfectos como esterillas, mesas y sillas. Pero si no dispones de esto último no supone ningún problema, Carrefour es tu supermercado estrella. La cadena ha lanzado un set de mesa con 4 taburetes por tan solo 49,95 €.

Se trata de la mesa plegable con capacidad de hasta 6 personas con 4 taburetes. Gracias a este increíble set podrás disfrutar con la familia y/o amigos de una agradable comida en las montañas o en la playa. Pero eso no es todo, y es que podrás hacerlo además con total comodidad y espacio suficiente para colocar en la mesa todo lo que sea necesario.

Es una mesa resistente, capaz de soportar bastante peso con unas medidas de 98x60x57 cm. Además, este conjunto de mesas y sillas se puede plegar por separado para cuando no se esté utilizando y así ocupar un espacio mínimo.

Mesa con taburetes.

En definitiva, con esta mesa Carrefour nos brinda una opción perfecta para economizar el espacio y disfrutar de una buena charla con aperitivo incluido con nuestros seres queridos.

