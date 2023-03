El desatascador de marca blanca de Mercadona que no daña las tuberías: cuesta 1,60 euros

No cabe duda de que las tuberías son uno de los lugares donde más suciedad se concentra. Ahí se acumulan pelos, polvo, comida e incluso cualquier objeto como gomas de pelo. Y es que, aunque muchas veces no seamos conscientes de la gravedad de los hechos, esto puede acarrear un gran atasco en las tuberías, y por consiguiente no poder usar el agua durante un tiempo. Pero gracias a Mercadona esto ya no supone un problema ya que nos ofrece el mejor desatascador del mercado.

Se trata del gel desatascador turbo presentado en un formato de 500 ml bajo la marca Bosque Verde, disponible por tan solo 1,60 euros. El producto tiene una fórmula concentrada con la que lograrás destacar cualquier tubería en tan solo unos minutos. No importa la razón por la que se haya atacado, este producto resulta ideal para terminar con todo tipo de restos.

Además, su funcionamiento es de lo más sencillo: tan solo hay que vaciar la botella en el desagüe a tratar, dejarlo actuar durante 5 minutos y es entonces el momento de pasar a la acción y comprobar su eficacia.

Gel Desatascador.

Mercadona recuerda que debe mantenerse fuera del alcance de los niños y conservarse siempre en el envase original ya que contiene sustancias corrosivas que pueden ocasionar irritaciones cutáneas y lesiones oculares de gravedad.

