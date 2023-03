El nuevo champú de Mercadona para reparar y sanear el cabello: cuesta 2,95 y es el más vendido

El cabello es uno de los elementos más característicos de una persona, y como todos sabemos, tener pelazo dependen de muchas cuestiones como limpieza, cuidados, genética y productos utilizados. No es lo mismo usar un champú de marca blanca sin ninguna propiedad que utilizar uno de los mejores del mercado. Pero no os equivoquéis, ya que para ello no es necesario dejarse el sueldo del mes. Un ejemplo de ello es el champú de Plex Repair de Mercadona que cuesta tan solo 2,95 euros.

Se trata de la gama de Plex Repair, perfecta para cuidar y recuperar la fuerza, brillo y vida de las melenas más estropeadas. No importa la razón por la que se te haya quebrado, este champú de Mercadona te la arreglará con solo un lavado. El principal beneficio que ofrece la gama es que regenera la fibra capilar desde el interior, lo cual ayuda a que el pelo crezca con más fuerza, evitando, así su rotura y caída.

Pero además, si quieres un resultado de peluquería debes hacerte con la línea al completo. Y es que Plex Repair está formado por una mascarilla que cuesta 2,90 euros para aplicar después del champú y por un sérum que cuesta 4 euros. Esta gama está fabricada a base de aceite de argán y de jojoba, dos ingredientes naturales muy utilizados en el mundo del cabello para recuperarlo y nutrirlo desde la raíz.

Pero eso no es todo, la línea de Plex Repair también es capaz de dejar un volumen y una luminosidad inigualable, pues hará que tu cabello se vea mucho mejor y eso sin contar que lo podrás utilizar varias veces gracias a su generoso formato de 400 ml.

Como hemos dicho, es un champú que vale realmente la pena probarlo. Se puede comprar en cualquiera de las tiendas de Mercadona, aunque la verdad es que la popularidad de este champú está creciendo cada vez más, así que deberías darte prisa si quieres hacerte con uno.

