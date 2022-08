El ofertón de Mediamarkt: una televisión LG de 32 pulgadas rebajada que cuesta 115 euros

A día de hoy, se pueden encontrar en el mercado muchos tipos y modelos de televisiones que son baratos y de gran calidad. No hace falta gastarse un dineral para conseguir este producto y Mediamarkt lo sabe porque ha puesto a la venta una televisión LG rebajada que tiene 32 pulgadas. No obstante, otros supermercados también apuestan por sacar innovadores artículos electrónicos como Aldi que vende una ingeniosa báscula de cocina en color verde o su aparato para acabar con el dolor de espalda y cuello.

La nueva televisión de Mediamarkt es de marca LG y es de gran calidad: con resolución HD y con unos píxeles de 1366 x 768. De tipo LED, el brillo es de 200 cd/m² y el contraste máximo es de 5000:1. Con 16.7 M de colores y un aspecto 16:9. Con ella, podrás ver tus series o programas favoritos sin que se te escape ningún tipo de detalle.

Además, es muy fácil de configurar gracias a la sencillez a la hora de realizar los pasos para su programación. Como cuenta con un estándar de montaje VESA que define la distancia en milímetros entre los 4 orificios al reverso de su televisor, es compatible con la mayoría de los soportes de televisión del mercado. Está rebajada un 22%: se puede comprar online o de forma presencial por el precio de 115 euros.

Este producto ha sido catalogado por los usuarios con 4,5 estrellas sobre 5. Algunos de los comentarios han sido: "Muy buena por ese precio", "Se ve bien y no se oye mal. Suficiente para una televisión para el dormitorio. No hay nada mejor por ese precio", o "Me encanta, tiene más cosas de lo que esperaba".

