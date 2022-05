Los nuevos quesitos light que están arrasando en Mercadona antes de la llegada del verano

No todos los alimentos que te puedes encontrar en Mercadona o cualquier otro supermercado son lo que parecen, pero no nos importa. Por ejemplo, hay calamares que no son realmente calamares, palitos de cangrejo que no llevan cangrejo, yogures que no son yogures, y hasta supuesto caviar que no es más que una mala copia de los famosísimos huevos de esturión de precios prohibitivos. Con el queso ocurre más de lo mismo: no todo el queso del súper es queso de verdad, mucho más cuando se transforma en esa subvariante alegre y variopinta de su primo pequeño: el quesito.

¿Que los quesitos no son queso? Si no aparece la palabra "queso" en el envoltorio o la variedad de la que se trate (Emmental, Gouda o Cabrales, por ejemplo), lo más normal es que estemos ante otra cosa. Importa poco. De hecho, a veces es incluso mejor, y eso es lo que ha aprovechado Mercadona para lanzar su última novedad: quesitos light hechos con leche desnatada, mantequilla y sal, lo que lo hace una opción muy buena para comer de manera ocasional.

"Ufff, me encantan. Y a todos en casa", comenta un usuario en Instagram. El que promociona el producto es, de hecho, un entrenador personal que recomienda estos quesitos como un buen suplemento proteico.

