Las dos marcas que te engañan cuando compras rollos de papel de cocina en el súper, según la OCU

No todos los rollos de papel de cocina son iguales. Lo parecen, y al final todos valen ante una urgencia en el hogar, pero no son iguales. No estamos hablando de preferencias de textura, sino de la cantidad de papel que tiene cada uno. Los hay normales, compactos, de doble rollo e incluso de triple, o al menos eso dicen las marcas, pero no siempre es verdad.

En general, un rollo de papel de cocina estándar suele medir unos 10 metros de largo y tiene, al menos, 40-45 servicios (depende un poco de lo mucho que gaste cada uno, pero más o menos). Un rollo de papel de cocina doble mide unos 20 metros, el doble de uno normal, y un rollo triple unos 30 metros, el triple. Lógicamente, el número de servicios aumenta en la misma medida. El problema es cuando te dan gato por liebre, o doble por triple.

El último análisis de la OCU ha comprobado que algunos rollos de papel de cocina que se anuncian como triples en realidad no lo son. A pesar de que en el envase indican que son el equivalente a tres rollos clásicos de papel de cocina, dos de los más vendidos en los supermercados están mintiendo. Se trata de Scottex Gigante y Colhogar Para Todo Maxi, que además de ser más cortos tienen menos papel por rollo que otros papeles compactos de doble rollo.

El truco que utilizan estas marcas para engañar al consumidor es, básicamente, aumentar muy poco los 20 metros típicos del doble rollo. Colhogar Para Todo Maxi rollo mide 22,6 metros, mientras que Scottex Gigante se pasa a los 22,1 metros. Un poco más que un doble rollo normal, pero mucho menos que uno triple, como anuncian.

A efectos prácticos tienen tan solo 100 servicios, exactamente igual que algunos de doble rollo como Floralys Compacto absorbente (de Lidl), El Corte Inglés Compacto 2 capas y Bosque verde Compacto absorbente (de Mercadona). Todos dobles.

